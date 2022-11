A Natale regala un pigiama Yamamay: tre proposte super trendy

Che cosa possiamo regalare a Natale? Per andare sul sicuro scegliamo un pigiama: ecco tre proposte Yamamay

C’è un regalo che si può fare a Natale e che non vi farà sbagliare. Che cosa possiamo comprare per fare centro? Bhè sicuramente un bel pigiama. In inverno soprattutto, servono sempre in tutte le occasioni, anche perchè si ama cambiare, si ama indossare qualcosa di diverso anche in occasione delle feste. E allora, tra le idee regalo, abbiamo pensato di suggerirvi dei pigiami da donna. Puntiamo in questa occasione su un brand molto conosciuto e apprezzato. Abbiamo selezionato per voi tre pigiami Yamamay da donna, che piaceranno sicuramente a chi li riceverà. E visto che parliamo di doni natalizi, abbiamo scelto proprio dei pigiami perfetti per le feste. Si, quei pigiami bellissimi che in molto amano anche indossare per scattare gli scatti sotto l’albero di Natale.

Il pigiama rosso di ciniglia perfetto per l’inverno

Ciniglia operata morbida e tiepida, una tonalità natalizia bordeaux e una trama tono su tono che ricorda l’inverno e l’ambiente di uno speciale chalet di montagna. Tutto ciò è questo pigiama lungo da donna Chalet Chic, comodo ed elasticizzato, per le notti dei mesi più freddi, sotto una calda coperta, e con l’elastico al fondo dei pantaloni ad aggiungere comfort. Clicca qui per acquistare sul sito di Yamamay il pigiama

Chalet Chic by Yamamay pigiama invernale bianco

Chalet Chic by Yamamay ti propone un pigiama lungo da donna in tessuto dall’effetto maglieria caldo e morbido. Un capo da nightwear pesante, perfetto per le notti invernali, con una trama a tema montanaro e natalizio sulla maglia, che ricorda l’ambiente di uno chalet di montagna, su una candida base bianco mandorla, sempre elegante e pura. Clicca qui per comprare il pigiama

Pigiama morbido perfetto per l’inverno