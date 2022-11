Alessia Mancini scrive il suo primo libro: Il sorriso è l’ingrediente segreto

Alessia Mancini sbarca in libreria con il suo primo libro edito per Mondadori Electa

Chi segue Alessia Mancini sui social, sa bene che ha una grande passione, anzi due. La cucina e infatti negli ultimi mesi ha preparato tantissime ricette in compagnia di chi la segue con affetto e passione, e poi tutto il mondo del beauty. Le tante idee di Alessia Mancini troveranno spazio in un libro. Finalmente possiamo dirvi anche come si intitolerà il primo libro che la bella Alessia ha scritto. Il sorriso è l’ingrediente segreto così si chiama il primo libro di Alessia Mancini edito da Mondadori Electa e disponibile dal 22 novembre 2022 in tutte le librerie e store digitali. Un libro che non solo apre le porte dell’editoria alla conduttrice e showgirl ma segna, in qualche modo, un nuovo capitolo di vita professionale. La Mancini per anni è stata uno dei volti di punta di casa Mediaset, alla guida e al fianco dei più grandi conduttori, in numerosi programmi che hanno segnato la storia della televisione, come non citare l’indimenticabile ‘Passaparola’ e il sempre attuale ‘Striscia la Notizia’.

Sui social Alessia condivide scatti e momenti della sua vita in famiglia. Attimi di grande semplicità, foto in compagnia di suo marito Flavio Montrucchio e i suoi follower e le sue follower apprezzano tantissimo il fatto che mostri una vita poco patinata ma piena d’amore e di famiglia.

Artista, mamma e moglie, i tanti volti di Alessia Mancini che oggi ci rivela due sue grandi passioni, quella per la “cucina” e per il “beauty”; già note agli oltre un milione di utenti che la seguono quotidianamente sui sui profili social, Instagram e Facebook, tra ricette e numerosi consigli. Freschezza, lealtà, umanità, empatia e professionalità sono da sempre alcuni degli aggettivi che le hanno garantito l’affetto del grande pubblico. Numerose le ricette, i contenuti digitali e le dirette che realizza sui suoi social che raggiungono coperture importanti, spesso superiori al milione di utenze attive. Forte di questo successo e del desiderio da parte del pubblico, Alessia Mancini pubblica così il suo primo libro Il sorriso è l’ingrediente segreto che in poche ore dal lancio della notizia, solo con il pre-order ha raggiunto i primi posti della classifica di vendita.

“Questo libro è figlio del cambiamento, prende spunto da una mia apertura ad un nuovo mondo, quello dei social che pensavo non appartenesse ad una persona che ha sempre tutelato la propria privacy come me” scrive nell’introduzione del libro edito da Mondadori Electa, e aggiunge “Se in passato è stato bello entrare nelle case degli italiani, quello che amo di più oggi è l’idea di farvi entrare in casa mia, il posto dove coltivo e sperimento le mie due grandi passioni: la cucina e il beauty”.

Per chi volesse incontrare a Milano Alessia Mancini, oggi primo appuntamento in calendario: alle 18,30 presso la Galleria Vittorio Emanuele.