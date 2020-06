Analisi del sangue durante il ciclo mestruale, giusto o sbagliato?

Le analisi del sangue possono essere eseguite con il ciclo mestruale? Abbiamo voluto approfondire questo argomento in modo da sciogliere questo dubbio. Magari ci capita di stare male e il primo pensiero è quello di correre in laboratorio per sottoporci a delle analisi, oppure è il medico che ci ha suggerito un controllo, ed ecco che proprio quando ci siamo decise arriva il ciclo e non sappiamo come comportarci. Il ciclo mestruale può influenzare o alterare le analisi del sangue? È meglio aspettare la fine delle mestruazioni oppure possiamo farle lo stesso? I valori possono subire sicuramente delle alterazioni ma non solo nella fase del ciclo.

QUANDO E’ CONSIGLIABILE PER DONNE SOTTOPORSI ALLE ANALISI DEL SANGUE?

Anche nella fase premestruale possono verificarsi delle anomalie nelle risposte degli esami del sangue. Alcuni esami in particolare possono subire alterazioni e sono in particolare colesterolo e trigliceridi. Il motivo è sicuramente da ricondurre agli estrogeni presenti nel periodo di ciclo mestruale nel nostro corpo. Questa presenza di estrogeni inferiore nei primi giorni del ciclo determina proprio un innalzamento di colesterolo e trigliceridi. Questi torneranno poi normali appena gli estrogeni si alzeranno.

Siamo in molte ad interrogarci se fare le analisi durante il ciclo mestruale o meno. Sicuramente in situazioni normali e non urgenti è consigliabile evitare e aspettare qualche giorno appena dopo la fine del ciclo, altrimenti il rischio è proprio quello di avere risultati falsati. Se avete tra l’altro un ciclo abbondante anche gli esami del ferro, globuli rossi, e anemia potrebbero risultare alterati. Se non è urgente aspettate, anche perché rischiereste di doverli ripetere e quindi pagare due volte. Ovviamente in caso di urgenza comunicate al vostro medico che avete il ciclo e sicuramente saprà consigliarvi o leggere attentamente le analisi anche in base al ciclo mestruale.