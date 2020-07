Per combattere la fibromialgia un valido aiuto dal Pilates

La fibromialgia è una malattia di natura infiammatoria che colpisce il sistema muscolare. Dolori cronici, affaticamento, disturbi del sonno che colpiscono prevalentemente le donne. Un’attività corretta come il Pilates può aiutare a ridurre i sintomi della fibromialgia. Molte sono le testimonianze di donne che hanno trovato beneficio nell’esercizio fisico e in particolare con il Pilates. Una volta diagnosticata la fibromialgia si deve iniziare un percorso di movimento e aiuto al corpo stesso per evitare ogni sedentarietà che possa portare all’aumento dei sintomi e del dolore muscolare che la stessa malattia può provocare. Il Pilates è un’ottima soluzione e soprattutto può aiutare le donne affette da fibromialgia a stare meglio.

IL PILATES PUO’ AIUTARE CHI SOFFRE DI FIBROMIALGIA

Vediamo quali sono i benefici del Pilates per chi è affetto da fibromialgia: migliora la forza e la stabilità del corpo; ci insegna una corretta postura e tutto il corpo ne trae beneficio. Inoltre, il Pilates ci aiuta a respirare meglio, ci insegna le giuste pause respiratorie. Se respiriamo correttamente aumentiamo il rilassamento muscolare utile per sciogliere tensioni che normalmente si accumulano nel nostro corpo.

Il Pilates inoltre non è per niente noioso ma facendolo in gruppo è utile anche per nuove amicizie e fare gruppo. Di solito le lezioni di Pilates sono molto rilassanti. La giusta musica in luogo familiare può aiutarci a togliere le tensioni e farci passare un’ora in tranquillità. La fibromialgia è sicuramente una malattia che se non rallentata può far stare davvero male e influenzare negativamente il nostro stile di vita. Il Pilates può aiutare a migliorare il benessere psicofisico di chi soffre di fibromialgia ma attenzione a scegliere solo bravi istruttori che sappiano seguirvi adeguatamente.

