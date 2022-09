Come lasciare la scia di profumo, come farlo durare a lungo

Quella scia di profumo che ci fa girare la testa. Come fare durare a lungo il profumo sulla nostra pelle

Di certo vi capita di passeggiare e incrociare qualcuno che lascia una scia di profumo, ovviamente un profumo gradevole, che vi colpisce al punto da desidera la stessa fragranza ma soprattutto che quel profumo duri a lungo anche sul vostro copro, sulla vostra pelle. Come fanno alcune persone ad avere sempre addosso un ottimo profumo? Magari ce l’hanno in borsa e lo spruzzano più volte durante la giornata; questa è la soluzione più semplice. Ci sono però dei piccoli segreti che consentono al profumo di fissarsi sulla pelle, così come ci sono gli errori da evitare, quelli che ci fanno solo sprecare il prodotto. Iniziamo dalle zone dove si spruzza il profumo, quelle più calde sono le più adatte a diffonderlo, sono i cosiddetti punti di impulso, danno gran risonanza al profumo e vi aiuteranno quindi ad avere una persistenza più duratura e quella scia tanto desiderata. Interno dei polsi, tempie e dietro i lobi delle orecchie ma anche gli abiti sono importanti, scopriamo tutto.

Come mantenere più a lungo il profumo sulla pelle

C’è chi profuma anche gli abiti ma non tutti i tessuti sono capaci di trattenere le molecole profumate, inoltre facciamo attenzione a non macchiare i vestiti.

Altro consiglio importante per fare durare a lungo il profumo è quello di stratificare le note. Se usiamo un bagnoschiuma con la stessa fragranza del nostro profumo è ovvio che tutto sarà più persistente. Ancora di più se utilizziamo anche una crema con le stesse note.

Ci sono poi profumazioni che durano più di altre, ci sono note leggere di breve durata e altre come muschio, spezie e ambra che lasciano a lungo la scia che vorremmo, ma sono fragranze che non piacciono a tutti. E’ infatti fondamentale scegliere quella che ci fa sentire bene, che ci avvolge, che non causa mal di testa ma ci coccola.