No stress: dieci super cibi ( super food) che ci fanno rilassare durante e le feste

I dieci super cibi ( conosciuti anche come super food) da metter in tavola per superare lo stress da feste natalizie. Si tratta di cibi che ci fanno rilassare e riposare meglio

Natale è uno dei periodo più attesi dell’anno, non per tutti. C’è chi ama questo periodo, c’è chi ama la magia del Natale, c’è chi non vede l’ora di riunirsi in famiglia o con le persone che più ama, di concedersi ore di relax e grandi abbuffate e c’è chi invece vive parecchio male tutto quello che succede nelle feste , anche stressandosi molto. Cosa si può fare per evitare lo stress delle feste di Natale? Possiamo iniziare dal cibo. Anzi dal super food.

In attesa delle feste natalizie, sempre più vicine, per combattere lo stress da abbuffate possiamo fare affidamento a dieci “super cibi” che ci aiuteranno ad affrontare il periodo invernale. La lista dei dieci cibi è stata fornita dai nutrizionisti della Washington University. Si tratta di cibi molto utili per il benessere del nostro corpo e che ci aiutano senz’altro a riposare meglio.

Contro lo stress delle feste e non solo scegli il super food

Quali sono questi super food? In primis, i cereali integrali, insieme al pane integrale. Di seguito, una bella tazza di tè caldo. O ancora frutta secca posiamo scegliere ad esempio tra noci, mandorle, pistacchi. Al quarto posto nella lista troviamo i cibi ricchi di vitamina C: arance, mirtilli e fragole. Sicuramente visto che siamo in inverno le arance e delle belle spremute, sono perfette. Anche la cioccolata fondente fa bene alla nostra salute, ovviamente se consumato nella giusta quantità senza eccedere. Potremmo usarla anche per delle buone cioccolate calde, perfette per l’inverno. Sesto posto per il pesce, ricco di grassi Omega-3, come sardine, salmone e tonno. Ottima anche una tazza di latte caldo. Ottavo posto per verdure fresche e croccanti, come carote, sedano e insalata, mentre al nono l’acqua, che tendiamo a consumare più d’estate piuttosto che nella stagione fredda. Al decimo posto, infine, troviamo l’avocado, ricco di potassio.

Connie Diekman, direttore del Dipartimento di nutrizione della Washington University ha riferito: “Sono cibi che danno un forte senso di sazietà e fanno masticare a lungo, riducendo i livelli di ansia e scacciando il desiderio di continuare a mangiare” . Questi dieci super cibi, infatti, mantengono i giusti livelli di zucchero nel sangue, tra l’altro abbassano anche la glicemia. Ma i benefici non finiscono qui. Tali super cibi, infatti, producono anche degli effetti antinfiammatori, e permettono l’aumento dei livelli di serotonina. In poche parole, hanno un effetto calmante. Questi consigli e questi super cibi, sono quindi ottimi per il periodo successivo alle feste natalizie ma anche durante, quando siamo maggiormente predisposti ad avere una alimentazione confusionaria, scegliendo spesso cibi più pesanti. Questi cibi, inoltre, portano dei giovamenti anche alle funzioni cerebrali e aiutano a riposare meglio.

Insomma se state cercando delle idee per qualcosa da mangiare durante le feste e anche dopo, lasciando da parte per qualche giorno pandoro, torroni e tutto quello che il Natale ci dona, potete iniziare a scegliere tra alcuni di questi super cibi.