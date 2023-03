S.O.S Smagliature: come combatterle con rimedi naturali

Smagliature: possono essere eliminate in modo naturale? Proviamo a contrastarle con dei rimedi

Esistono dei rimedi naturali per provare a “cancellare” le smagliature dal nostro corpo? Le smagliature sono delle striature sottili e di colore biancastro, rosso o viola che si formano sulla pelle quando questa viene sottoposta a un rapido stiramento o allungamento. Sono il risultato di una rottura delle fibre elastiche della pelle e possono comparire in diverse parti del corpo, come l’addome, i fianchi, i glutei, le cosce, i seni e le braccia. Le smagliature sono comuni durante la pubertà e la gravidanza, quando il corpo subisce rapidi cambiamenti ormonali e di peso. Possono anche comparire a causa di cambiamenti di peso improvvisi, di una rapida crescita muscolare o di alcune malattie. Sebbene le smagliature non rappresentino un rischio per la salute, possono essere antiestetiche e talvolta causare prurito o disagio. Esistono diverse opzioni per trattare le smagliature, come le creme specifiche, i trattamenti laser o i peeling chimici, ma non esiste una cura definitiva. Come possiamo provare a combatterle con dei rimedi naturali?

S.O.S smagliature: cosa fare

Le smagliature da sempre sono un inestetismo molto fastidioso sia per le donne, che per gli uomini. Esse compaiono in fase di crescita, ma anche a seguito di diete o quando si prende peso, soprattutto se avviene in modo repentino, e per una gravidanza. Se le smagliature si trovano ad uno stato iniziale, potete intervenire con le creme specifiche contro le smagliature, che, se utilizzate tempestivamente, possono attenuarle. Quando invece le smagliature si sono ben assestate sul corpo, le creme possono fare ben poco. Il principio di queste costosissime creme è l’ idratazione della pelle, così da mantenerne buona l’elasticità e per questo vi basterà utilizzare una più economica buona crema idratante, magari agli oli di babassu e quinoa, oppure contenente il più noto burro di karitè. Anche l’olio di mandorla, soprattutto se biologico, può essere molto utile, in particolar modo in gravidanza, grazie anche alle sue virtù aromaterapiche.

Oltre a questi rimedi, è importante anche prevenire l’insorgere delle smagliature. Il primo passo, come sempre, è adottare delle buone abitudini alimentari. No a caffè, alcol e cibi ricchi di grassi, ai quali preferire sicuramente frutta e verdura, frutta secca, come mandorle, nocciole, noci, e di acqua, per far sì che la pelle abbia sempre il giusto livello di idratazione, oltre che di sostanze funzionali, che contribuiscono a rendere la cute maggiormente elastica.

Bisogna poi effettuare una giusta attività fisica, per mantenere il corpo tonico, che diminuisce la possibilità di comparsa di cicatrici causate da rotture della cute in tensione. Pilates, piscina, step e running contribuiscono a migliorare il tessuto cutaneo, ma anche esercizi di tonificazione di glutei, braccia ed addome, come anche la ginnastica dolce e passeggiate quotidiane per le più pigre. Potrete così migliorare l’elasticità della pelle che avrà in questo modo minore difficoltà ad adattarsi ai cambiamenti fisici.

Rimedi naturali per provare a contrastare le smagliature

Ci sono alcuni rimedi naturali che possono aiutare a ridurre l’aspetto delle smagliature, anche se non esiste una soluzione definitiva per eliminarle completamente. Alcuni esempi di rimedi naturali includono:

Olio di cocco: l’olio di cocco contiene acido laurico, un acido grasso che aiuta a migliorare l’elasticità della pelle e può ridurre l’aspetto delle smagliature. Applicare olio di cocco sulla pelle ogni giorno può aiutare a migliorare l’aspetto delle smagliature. Aloe vera: l’aloe vera è conosciuta per le sue proprietà lenitive per la pelle. Applicare la polpa dell’aloe vera sulla pelle può aiutare a ridurre l’infiammazione e a migliorare l’aspetto delle smagliature. Olio di rosa mosqueta: l’olio di rosa mosqueta è ricco di acidi grassi essenziali che possono aiutare a migliorare l’elasticità della pelle e a ridurre l’aspetto delle smagliature. Applicare olio di rosa mosqueta sulla pelle ogni giorno può aiutare a migliorare l’aspetto delle smagliature. Vitamina E: la vitamina E è un antiossidante che aiuta a proteggere la pelle dai danni dei radicali liberi. Applicare olio di vitamina E sulla pelle può aiutare a migliorare l’aspetto delle smagliature. Mantenere una buona idratazione: Bere molta acqua e mantenere una buona idratazione può aiutare a migliorare l’elasticità della pelle e a ridurre l’aspetto delle smagliature.

Ricorda che i rimedi naturali possono aiutare a migliorare l’aspetto delle smagliature, ma non esiste una soluzione definitiva per eliminarle completamente. In ogni caso, è importante parlare con il proprio medico o dermatologo per valutare le opzioni di trattamento più appropriate per il proprio caso specifico.