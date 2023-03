Maniglie dell’amore addio: 4 esercizi da fare, cosa mangiare

Come dire addio alle maniglie dell'amore: cosa possiamo mangiare e che esercizi dobbiamo fare

Le maniglie dell’amore, conosciute anche come “love handles”, sono accumuli di grasso localizzati ai lati dell’addome che sporgono sotto la fascia elastica dei pantaloni o dei vestiti aderenti. Questa zona è spesso una delle più difficili da ridurre e tonificare, ma con una combinazione di esercizi specifici e una dieta equilibrata, è possibile ridurre l’aspetto delle maniglie dell’amore. La prima cosa da considerare è che non esiste un modo specifico per eliminare le maniglie dell’amore in modo mirato. Invece, si dovrebbe concentrarsi su una routine di esercizio completa che coinvolga tutto il corpo, combinata con una dieta sana ed equilibrata.

Per quanto riguarda la dieta, è importante ridurre l’assunzione di zuccheri raffinati e grassi saturi, mentre si aumenta l’apporto di proteine magre, verdure, frutta e cereali integrali. Bere molta acqua aiuta a mantenere il corpo idratato e a ridurre la ritenzione idrica, il che può contribuire all’aspetto delle maniglie dell’amore. E ovviamente ci si deve rivolgere sempre a un esperto che possa dare, in base al singolo caso, i consigli migliori da utilizzare. In generale si può aumentare il consumo di proteine. Le proteine sono importanti per la crescita muscolare e la riparazione dei tessuti. Inoltre, possono aiutare a controllare l’appetito e a mantenere la sazietà per più tempo. Buone fonti di proteine includono carne magra, pesce, uova, latticini magri, legumi, noci e semi. Limitare l’assunzione di zuccheri raffinati. I carboidrati semplici come lo zucchero raffinato possono aumentare i livelli di zucchero nel sangue e causare picchi di insulina, che possono contribuire all’accumulo di grasso. Si consiglia quindi di limitare l’assunzione di zuccheri raffinati e di optare per fonti di carboidrati complessi come cereali integrali, frutta e verdura.

Ma lo ribadiamo, ogni persona ha la sua storia, le sue problematiche e solo un esperto, che avrà a disposizione anche le vostre analisi e la cartella clinica, potrà dare dei consigli mirati.

4 esercizi per provare a eliminare le maglie dell’amore

Per quanto riguarda gli esercizi, ecco alcuni consigli per eliminare le maniglie dell’amore:

Cardio-L’esercizio cardiovascolare aiuta a bruciare i grassi e a ridurre l’aspetto delle maniglie dell’amore. Puoi scegliere l’attività cardio che preferisci, come camminare, correre, andare in bicicletta o fare un’ora di aerobica. Sollevamento pesi– L’allenamento con i pesi aiuta a tonificare i muscoli e a bruciare i grassi. In particolare, gli esercizi che coinvolgono la zona dell’addome e della schiena, come crunches, plank, push-ups, e pull-ups, possono aiutare a ridurre l’aspetto delle maniglie dell’amore. Yoga-Lo yoga può aiutare a ridurre lo stress e a migliorare la postura. Alcune pose specifiche come la planca laterale e la posizione del bambino possono aiutare a rafforzare i muscoli dell’addome e della schiena. Pilates– Il pilates è un tipo di esercizio che si concentra sulla forza, la flessibilità e la postura. Gli esercizi che coinvolgono la zona dell’addome, della schiena e dei glutei possono aiutare a ridurre l’aspetto delle maniglie dell’amore.

In generale, la chiave per eliminare le maniglie dell’amore è una combinazione di dieta sana ed esercizio regolare. Consultare un nutrizionista o un personal trainer può essere un’ottima idea per creare un piano personalizzato che si adatta alle proprie esigenze e obiettivi. Inoltre, ricorda che i risultati non arrivano dall’oggi al domani e richiedono impegno e costanza, ma ne varrà la pena. Esistono anche molti tutorial con consigli per esercizi da fare per combattere le maniglie dell’amore che si trovano su Youtube e possono essere visionati anche in modo gratuito.