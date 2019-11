Tolo Tolo, tutto quello che sappiamo sul nuovo film di Checco Zalone

In tanti lo aspettavano e, a gran sorpresa, pochissime ore fa è stato svelato il manifesto del nuovissimo film di Checco Zalone. Zalone è un vero campione di incassi. Le sue storie, la sua simpatia e autoironia hanno conquistato davvero in pochissimo tempo il pubblico italiano e, adesso, il noto attore è pronto a tornare nelle sale con un nuovo progetto. Si chiama Tolo Tolo e, per la prima volta, Checco Zalone non solo sarà l’attore protagonista, ma anche regista del film. Tolo Tolo è prodotto da Taodue di Pietro Valsecchi e uscirà il primo del nuovo anno, l’1 gennaio 2020. Ma andiamo a vedere tutto quello che sappiamo sul nuovo film di Checco Zalone! Continuate pure a leggere.

Tolo Tolo: Checco Zalone nel deserto per il suo nuovo film in uscita a gennaio 2020

Chiaramente sono ancora poche le notizie che riguardano Tolo Tolo, il nuovo film di Checco Zalone. Eppure la locandina ufficiale del lungometraggio prossimo all’uscita nelle sale italiane già ci fa capire molte cose riguardo al grande ritorno di Checco Zalone, a distanza di quattro anni da Quo Vado?. Nel manifesto di Tolo Tolo si vede Checco passeggiare nel deserto vestito con abiti leggeri e volutamente firmati. Alle spalle di Zalone c’è un furgone molto grande nonché pieno, pienissimo, di bagagli. Per quello che ne sappiamo, Tolo Tolo è stato girato in diverse località del mondo a partire proprio dalla bellissima Puglia, patria di Checco Zalone. E poi Roma, Kenya e Marocco.

Tolo Tolo, nuovo film Checco Zalone si confermerà re dei box office con la storia di un comico minacciato?

Di che cosa parlerà però Tolo Tolo? Il nuovo film di Checco Zalone, come si legge su Il Tempo, racconterà la storia di un comico di Napoli che verrà minacciato da un noto boss a cui verrà assegnata la scorta. A un certo punto però la scorta verrà revocata e i due rimarranno in ottimi rapporti nonostante tutto. Nelle prossime settimane verranno ufficializzate senz’altro delle altre notizie che riguardano proprio Tolo Tolo. Chi saranno gli altri attori presenti nel nuovo film di Checco Zalone? Pare che siano state utilizzate anche un centinaio di comparse! Checco Zalone si confermerà ancora una volta il re dei box office? Staremo sicuramente a vedere.