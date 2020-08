After 2: cosa succede nel romanzo dal titolo After-Un cuore in mille pezzi

In attesa di vedere il secondo capitolo di After, ai cinema dal 2 settembre 2020, molti fans del film, hanno cercato e stanno cercando on line spoiler che riguardano proprio il sequel della storia che vede Tessa e Hardin protagonisti. Come saprete il film si ispira ai romanzi scritti da Anna Todd, e in particolare, After 2 al cinema dal 2 settembre 2020, è la trasposizione cinematografica del libro dal titolo After-Un cuore in mille pezzi ( titolo originale After-We Collided). Tra il libro e il film, come successo anche nel primo capitolo, ci sono chiaramente delle differenze, ma i curiosoni che vogliono scoprire per sommi capi, quello che succederà in questo secondo film, le risposte non mancano…

Tessa e Hardin si rimetteranno insieme dopo la scoperta della scommessa? Lei sarà in grado di perdonarlo e di fidarsi di nuovo ciecamente di lui?

Vi raccontiamo quello che succede nel romanzo, se non volete avere spoiler, non continuate a leggere!

AFTER 2: CHE COSA SUCCEDE NEL LIBRO AL QUALE IL FILM SI ISPIRA

Al centro del sequel sarà ancora una volta la tormentata storia d’amore tra Tessa e Hardin. La madre della ragazza non accetta in nessun modo la storia e vorrebbe che lei tornasse con il suo ex. Tessa lavora nella casa editrice e vive da sola in hotel. A starle vicino in questo momento delicato un amico, Trevor, stagista insieme a lei ( nel film sarà lui ad avere una storia con Tessa). La ragazza vorrebbe perdonare Hardin ma decide di concentrarsi sul lavoro e parte per Seattle. Hardin la raggiunge, sperando di dimostrarle il suo amore. Tessa vorrebbe riprovarci ma ha dei grandi rimorsi. Il giovane tenebroso le chiede però un favore: sua madre è arrivata da Londra e lui le ha detto che adesso vive insieme a una ragazza e che ha messo la testa apposto. Tessa accetta di fingere che tutto vada bene e sembra che questo periodo, riavvicini di nuovo i due ragazzi. Ma Tessa farà una scoperta scioccante: non è la prima volta che Hardin fa soffrire una ragazza, lo aveva già fatto, mettendo on line un video hot registrato con una sua ex.

Tessa è sconvolta e decide di lasciare Hardin iniziando a frequentare un suo amico. Hardin non lo accetta e durante una festa finisce per picchiare il nuovo fidanzato di Tessa…Viene espulso dall’università ma Tessa chiede al ragazzo di ritirare la denuncia…Tra il bel tenebroso e la stagista, l’amore sembra essere ancora molto molto forte…