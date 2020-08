After 2 a settembre al cinema ma intanto il trailer fa impazzire i fans (VIDEO)

Quasi un milione di visualizzazioni per uno dei trailer di After 2 uscito il 27 luglio 2020 su Youtube. In attesa di vederlo al cinema a settembre, i fans di Tessa e Hardin, hanno divorato il trailer per cercare di capire che cosa succederà! Uscito nel 2019, After è stato un vero e proprio fenomeno anche se la critica non ha accolto in modo troppo positivo il film. After è una pellicola sentimentale, basata sull’omonimo romanzo del 2014 scritto da Anna Todd. E anche nel secondo capitolo della saga, i protagonisti saranno Josephine Langford nel ruolo di Tessa Young e Hardin Scott, interpretato da Hero Fiennes-Tiffin.

Abbiamo lasciato i due studenti follemente innamorati. Tessa ha perdonato Hardin dopo aver scoperto che la loro relazione è nata da una scommessa ma a quanto pare, nonostante l’amore folle che provano l’uno per l’altra, la fiducia è intaccata e lo resterà per sempre. Dal trailer di After 2 ben si capisce che questa storia d’amore dovrà superare decine e decine di ostacoli…Per Tessa e Hardin non mancheranno le prove: ma il loro è un vero amore o una ossessione? I due si amano davvero oppure sono come una droga di cui non riescono a fare a meno?

AFTER 2 PRONTO A SBARCARE AL CINEMA NONOSTANTE LE CRITICHE

Ma vediamo il trailer di After 2, ricordandovi che il film arriverà al cinema a settembre, un anno dopo l’inizio delle riprese

Un nuovo acquisto per quanto riguarda il ruolo di protagonista. Non spetterà infatti solo a Hardin far battere il cuore di Tessa…Dylan Sprouse è stato scelto per il ruolo di Trevor, il giovane stagista che lavorerà al fianco di Tessa nella casa editrice. Anche tra Trevor e Tessa il primo sarà un incontro scontro ma poi tra i due nascerà qualcosa. Sarà Tessa a dover decidere se voltare pagina, al fianco di un uomo che non sia Hardin, oppure no. Il loro è un amore tossico e malato? Tessa si innamorerà di Trevor o nel suo cuore c’è solo per Hardin?

AFTER 2 QUANDO ESCE AL CINEMA?

Il film arriverà nelle sale il 2 settembre 2020. Per chi invece non avesse ancora visto il primo capitolo della saga, il film è disponibile in streaming su Amazon Prime Video.

PER I PIU’ CURIOSIO SPOILER SUL SECONDO CAPITOLO DEL FILM CON NOTIZIE DAL ROMANZO