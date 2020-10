Alla Festa del cinema Raoul Bova e Rocio Morales per un red carpet che incanta (Foto)

Un red carpet da sogno per Raoul Bova e Rocio Munoz Morales in occasione della Festa del cinema di Roma (foto). Non sono gli outfit scelti dalla coppia a incantare ma il sorriso e la complicità con cui si sono presentati ai fotografi in attesa. In questi giorni Raoul Bova ha confidato di avere passato un periodo bruttissimo, che era ingrassato di 20 chili ma che poi il nuoto gli ha restituito la forma fisica e l’equilibrio. Tutto vero, anzi forse Raoul adesso è fin troppo magro ma è sereno, è evidente. Un nuovo taglio di capelli, forse per esigenze sceniche. Capelli più lunghi e lisci e Bova sembra un ragazzino. Bellissima come sempre Rocio che ha scelto ancora una volta un abito nero. Una storia d’amore ormai consolidata dagli anni che passano e dai problemi che hanno superato insieme, ovviamente anche dalla nascita delle loro piccole Luna e Alma.

RED CARPET DI COPPIA PER RAOUL BOVA E ROCIO MUNOZ MORALES

Bova è papà non solo delle due bimbe nate dal legame con l’attrice spagnola ma anche di due ragazzi, Alessandro e Francesco, nati dal matrimonio con Chiara Giordano.

Insieme non hanno rinunciato alla Festa del Cinema portando le loro emozioni e la voglia di tornare come prima nonostante la paura sia tornata forte a causa della pandemia.

Ed è proprio durante l’emergenza sanitaria che entrambi si sono dati da fare aiutando la Croce Rossa Italiana. E’ appena uscito il romanzo dell’attore romano, il suo primo libro Le regole dell’acqua in cui racconta dai suoi 13 anni a oggi che di anni ne ha già 49. Emozioni, dolori compresi, la morte dei genitori, la voglia di tornare a galla dopo un periodo davvero duro anche nel lavoro.