Raoul Bova ingrassato di 20 chili in un momento difficile della sua vita (Foto)

In meno di due anni Raoul Bova ha perso i suoi genitori, un dolore a cui si sono aggiunte altre difficoltà e l’attore si è ritrovato ingrassato di 20 chili (Foto). Oggi sta benissimo, ha ritrovato il suo equilibrio ed è riuscito a ripartire in tutto ma a Tv Sorrisi e Canzoni ha voluto confessare il suo periodo difficile. Nel gennaio del 2018 Raoul Bova ha perso suo padre, l’anno successivo a novembre ha detto addio a sua madre. Stava male ma in più anche il lavoro non andava molto bene, si era rotto una gamba, il riposo forzato e le cure gli avevano regalato tanti chili in più. Un insieme di dispiaceri e dolori ma il 49enne che da anni ammiriamo in tante fiction oggi ha tante cose da dire, da raccontare. L’ha fatto in un libro “Le regole dell’acqua – Il nuoto e la vita”. Ed è stato proprio il suo sport ad aiutarlo. In programma non c’è solo la promozione del suo libro a cui crede molto ma anche la serie Buongiorno mamma.

RAOUL BOVA DAL DOLORE PER LA MORTE DEI GENITORI AL SUO LIBRO

“Bisogna essere se stessi, non fare le cose per compiacere gli altri. Oggi mi ha aiutato molto tornare a nuotare, dopo un periodo difficile in cui avevo perso mamma e papà a distanza di un anno e mezzo, e il lavoro non andava troppo bene perché stavo male: mi ero rotto una gamba e tra cure e fermo forzato ero ingrassato di 20 chili”. Oggi invece si allena tutti i giorni: “Vado a nuotare alle 5 del mattino e alle 7 sono sul set felice e pieno di energia”.

Presenta il suo libro ed è già pronto per il prossimo. E’ sereno, sente la presenza dei suoi genitori e ha imparato ad accettare con il sorriso ciò che arriva dalla vita, nel bene e nel male. E’ in gran forma, è dimagrito ma fa tesoro di ciò che ha attraversato.