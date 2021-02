Quando e dove vedere il film con Giulia De Lellis “Genitori vs influencer”

Sta per uscire il film Genitori vs influencer, un titolo molto atteso soprattutto per i fan di Giulia De Lellis. L’esperta di tendenze, nonché nota influencer su Instagram, è pronta al suo debutto come attrice dopo aver pubblicato anche il suo primo libro. Genitori vs influencer uscirà il 4 aprile in prima tv assoluta su Sky Cinema ed è diretto da Michela Andreozzi. Si tratta di una commedia da poter guardare sul divano in famiglia. La storia racconta essenzialmente il rapporto di un papà single che deve gestire la figlia nel periodo adolescenziale. Ma cerchiamo di capirne di più su questo nuovo film Sky con Giulia De Lellis. E’ stata la stessa influencer a rivelare ai suoi follower la data di uscita del film: “Pronti a passare la Pasqua insieme” a detto Giulia a chi la segue sempre con grande affetto. Il film infatti, uscirà nel giorno di Pasqua.

Genitori vs influencer, chi ci sarà nel cast del film di Sky con Giulia De Lellis

Nel cast di Genitori vs influencer troveremo: Fabio Volo, Ginevra Francesconi, Giulia De Lellis, Paola Tiziana Cruciani, Nino Frassica, Paola Minaccioni, Massimiliano Vado, Michela Andreozzi. Ci sarà anche la partecipazione amichevole di Massimiliano Bruno. Un cast decisamente interessante dunque per il nuovo film presto in onda su Sky Cinema. L’obiettivo della regista è quello di portare tanta allegria e risate nelle famiglie e difficilmente non riuscirà nel suo intento.

La trama del film Genitori vs influencer: di cosa parla e cosa farà Giulia De Lellis

Fabio Volo interpreta Paolo, un professore di filosofia vedovo che ha dovuto crescere sua figlia Simone da solo, interpretata da Ginevra Francesconi. La giovane è in pieno periodo adolescenziale e vuole diventare a tutti i costi una influencer. La sua beniamina è Eleonora, ovvero Giulia De Lellis. Paolo però non ama affatto questo mondo e cerca di aprire addirittura una campagna contro l’uso e abuso dei social network. A questo punto Simone diventerà la web manager del padre e Paolo diventerà inaspettatamente un influencer.

Genitori vs influencer anche su NowTv

Non solo per gli abbonati Sky. Il film potrà essere visto anche in streaming su NowTv per cui tutti i fan di Giulia potranno seguire il suo debutto anche sulla nota piattaforma streaming. Basterà abbonarsi e il gioco è fatto!

Non ci resta che attendere il 4 aprile per vedere quindi in onda Genitori vs influencer. L’appuntamento è per la prima serata su Sky Cinema. E voi guarderete il film con Giulia De Lellis?

Genitori vs Influencer è prodotto da Paco Cinematografica di Isabella Cocuzza e Arturo Paglia, in coproduzione con la spagnola Neo Art Producciones e con Vision Distribution.