La tv di Natale: tutti i film di Natale e non solo da vedere su Netflix

E’ arrivato il momento di fare la nostra lista dei film di Natale da non perdere su Netflix tra dicembre e gennaio. Che cosa c’è di meglio di un bel film di Natale quando fuori piove o fa freddo e noi possiamo goderci il tepore di casa con le luci dell’albero di Natale che illuminano tutto? Abbiamo quindi pensato di fare una vera e propria lista, per la nostra rubrica La tv di Natale, per segnalarvi tutti i film di Natale ma non solo, che si potranno vedere su Netflix in questo mese e mezzo. Pronti a prendere appunti per poi scegliere quale film vedere?

La tv di Natale: i film di Natale e non solo da vedere su Netflix

Già disponibile Love Hard -Sfortunata in amore, una ragazza di Los Angeles perde la testa per un ragazzo della East Coast su un’app di incontri e decide di fargli una sorpresa per le vacanze, ma scopre di essere stata ingannata. Questa commedia romantica e spensierata racconta il suo percorso alla ricerca dell’amore. ( qui la nostra recensione)

Già disponibile Natale con il babbo -Quattro sorelle in conflitto scoprono il senso dell’unione familiare quando il padre scomparso da tempo si presenta per Natale nella loro signorile dimora di famiglia.

Già disponibile Due donne – Passing -Adattamento dell’omonimo celebre romanzo del 1929 di Nella Larsen, il film racconta la storia di Irene Redfield (Tessa Thompson) e Clare Kendry (la candidata agli Oscar Ruth Negga), due donne nere che possono “passare” per bianche, ma che optano per scelte diametralmente opposte in pieno clima di Harlem Renaissance nella New York di fine anni ’20.

Già disponibile Red notice -John Hartley (Dwayne Johnson) è il più grande profiler dell’FBI ed è alle prese con un nuovo red notice, il mandato dell’Interpol per la cattura dei criminali più ricercati al mondo. Le sue ricerche in tutto il pianeta lo catapultano in una rocambolesca rapina, durante la quale è costretto ad allearsi con il più grande ladro d’arte, Nolan Booth (Ryan Reynolds), per poter catturare la truffatrice al mondo, soprannominata “L’Alfiere” (Gal Gadot).

Già disponibile Nei panni di una principessa – inseguendo la stella -Una settimana prima di Natale, la bellissima duchessa di Montenaro, Margaret, si scambia di posto con una comune cittadina di Chicago di nome Stacey che le somiglia in tutto e per tutto. Grazie alla magia del Natale, la nobile s’innamora del bel collega di Stacey che, a sua volta, perde la testa per l’affascinante principe fidanzato della duchessa.

Già disponibile Hellbound -Esseri ultraterreni emettono violente condanne, mandando le persone all’inferno e dando origine ad un gruppo religioso fondato sull’idea della giustizia divina.

Già disponibile Un castello per Natale -La celebre autrice Sophie Brown (Brooke Shields) si reca in Scozia con l’intenzione di acquistare un piccolo castello per se stessa, ma lo scontroso duca Myles (Cary Elwes), il proprietario, non è convinto di volerlo vendere ad una straniera. Nonostante i continui scontri, i due cercano una soluzione e trovano molto più di quanto si aspettassero.

Già disponibile Bruised – Lottare per vivere– Jackie Justice (Halle Berry) è una lottatrice di arti marziali miste che aveva lasciato lo sport in un modo disastroso. Anni dopo è obbligata dal manager e fidanzato Desi (Adan Canto) a partecipare a un violento incontro clandestino. La strada verso la redenzione prende però una svolta personale quando alla sua porta si presenta Manny (Danny Boyd, Jr.), il figlio che aveva abbandonato da neonato. Il film segna il debutto alla regia dell’attrice premio Oscar Halle Berry.

Già disponibile Il potere del cane– Il carismatico allevatore Phil Burbank incute paura e rispetto. Quando il fratello porta la nuova moglie e il figlio di lei a vivere al ranch di famiglia, Phil li tormenta finché non si ritrova vulnerabile alla possibilità di innamorarsi.

Già disponibile Single per sempre? Peter (Michael Urie) convince il suo migliore amico Nick (Philemon Chambers) a passare le feste insieme, fingendo di avere una relazione, nel disperato tentativo di evitare il giudizio della famiglia sul fatto che sia eternamente single. Ma quando la madre (Kathy Najimy) gli organizza un appuntamento al buio con l’affascinante personal trainer James (Luke Macfarlane), i suoi piani vanno a rotoli.

Dal 10 dicembre The Unforgivable– Ruth Slater (Sandra Bullock) esce di prigione dopo una condanna per un crimine violento e si ritrova in una società che si rifiuta di perdonare il suo passato. Mentre affronta giudizi negativi nei luoghi dove un tempo si sentiva a casa, si rende conto di avere un’unica speranza per redimersi: ritrovare la sorella più piccola che suo malgrado aveva abbandonato.

Dal 15 dicembre È stata la mano di Dio -Il regista e sceneggiatore Premio Oscar® Paolo Sorrentino, nel suo film più commovente e personale, accompagna il pubblico in un viaggio ricco di contrasti tra tragedia e commedia, amore e desiderio, assurdità e bellezza.

Dal 16 dicembre Natale in California – Luci della città -È passato un anno da quando Callie e Joseph si sono innamorati e sono più felici che mai nella loro fattoria e azienda vinicola. L’attività e gli obblighi familiari costringono però Joseph a tornare in città, mettendo a repentaglio la loro storia d’amore.

Dal 16 dicembre A Naija Christmas -Tre fratelli fanno di tutto per portare a casa, in occasione delle festività natalizie, una fidanzata e far avverare il desiderio della madre di vederli accasati, mentre lei fa di tutto affinché siano delle feste indimenticabili.

Dal 21 dicembre Nemici a Natale -In questo sequel della commedia Un Padre No Tan Padre, Don Servando e la sua “famiglia hippie allargata” si recano in spiaggia per trascorrere il Natale con la zia di Alma, Doña Alicia, una donna anziana esigente che diventa la nemesi definitiva di Don Servando.

Dal 24 dicembre Don’t look up -La laureanda in astronomia Kate Dibiasky (Jennifer Lawrence) e il professor Randall Mindy (Leonardo DiCaprio) fanno una straordinaria scoperta: una cometa in orbita all’interno del sistema solare. Il primo problema è che si trova in rotta di collisione con la Terra. E l’altro? La cosa non sembra interessare a nessuno.

Dal 24 dicembre A 1000 km dal Natale– Raúl (Tamar Novas) odia con tutto se stesso il Natale, che ogni anno trascorre su una spiaggia lontana da tutti. Ma un impegno lavorativo imprevisto cambierà tutto, riuscirà il rancoroso guastafeste a superare il suo incubo peggiore?

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".