Alla prima di Batman Caterina Balivo, Beatrice Valli e Cecilia Rodriguez: che look!

Come si va alla prima di Batman, che look bisogna scegliere? Caterina Balivo, Cecilia Rodriguez e Beatrice Valli, hanno sfilato e posato, perché la prima di un film così importante è anche questo, con gli abiti giusti, il make up giusto. Ad ognuna l’outfit perfetto con il tocco di personalità che non le farà mai apparire una uguale all’altra. Anche loro hanno scelto la versione Catwoman? Ma più di tutto il film è piaciuto? Caterina Balivo era già dubbiosa ancora prima di arrivare al The Space Odeon di Milano, è lì che si è tenuta la prima del film Batman. Red carpet perfetto ma ancora non sappiamo a chi e quanto è piaciuto. Look sofisticati e glamour presenti, molte le coppie famose, c’erano anche i Prelemi. Attesa finita, oggi possiamo andare tutti al cinema a vedere il film con Robert Pattinson nel ruolo del Cavaliere oscuro e Zoe Kravitz in Catwoman.

Dopo Londra e New York Batman arriva a Milano ed è subio red carpet

In anteprima a Milano con madrine come Caterina Balivo, Cecilia Rodriguez, Beatrice Valli. Per Marco Fantini non c’è dubbio che la vera Catwoman, la più bella, sia la sua Beatrice. Bellissima, infatti con il bustier dalle trasparenze audaci e i pantaloni effetto nude; cristalli e piume, décolleté col tacco a spillo.

In total black Giulia Salemi e Pierapolo Pretelli, molto semplici ma ovviamente anche loro griffatissimi tra Belanciaga e John Richmond.

In nero anche Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser e lei con il freddo di ieri sera ha anche avuto il coraggio di non indossare i collant. Non ci è riuscita Caterina Balivo che in pantaloncini corti ha preferito coprire le gambe anche se solo con un velo. E forse tra tutte è proprio la Balivo la meno Catwoman ma anche la più bella. Capelli lunghi, la voglia di scoprire come sarà il film che pensa non le piacerà molto e le calze da indossare perché ieri sera faceva davvero molto freddo.