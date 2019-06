Alessandra Amoroso bellissima in bikini e in pieno relax annuncia la sua pausa dalla musica (Foto)

Dieci meravigliosi anni dedicati alla musica e Alessandra Amoroso ha appena dichiarato che desidera staccare un po’ la spina, prendere una pausa per dedicarsi alla sua famiglia (foto). Ha lavorato in modo intenso sempre e per un po’ sembra voler scendere dal palco, solo una paura, non si preoccupino i fan, la adorata cantante salentina sarà poi più pronta che mai a tornare. E’ evidente che desidera pensare anche ad altri progetti e di certo la sua musica non resta esclusa. La Amoroso vuole però concentrarsi sul privato, ammette la necessità di fermarsi e magari riuscirà anche a riposarsi e a prendersi il tempo necessario per tutto. Si apre un nuovo capitolo della sua vita ma non abbandona i fan con cui ha sempre avuto un legame stretto. E’ una precisazione che fa subito, lei continuerà ad essere presente, non scappa di certo ma è in una nuova fase della sua vita.

ALESSANDRA AMOROSO IN GRAN FORMA IN BIKINI MOSTRA GLI SCATTI AI FAN

“Mi fermerò, però la voglia di esserci nella vita delle persone e della mia big Family c’è sempre”, ha confidato nella sua intervista a Il Giornale aggiungendo “Sono in una fase in cui voglio scoprire nuove cose e trovare un nuovo modo per esprimermi. Non si sa mai magari si ascoltano dei brani e si provano, si cantano…”.

Sul suo profilo Instagram non mancano i messaggi degli amici e dei tanti follower che la seguono di continuo. Solo complimenti per la cantante che ormai un bel po’ di anni fa abbiamo visto vincitrice nel talent show di Maria De Filippi. Non c’è dubbio che lei ed Emma Marrone siano le artiste che più di tutti hanno ottenuto un posto di rilievo non solo nel mondo della musica anche nel cuore dei fan, sempre più numerosi, sempre presenti ai loro concerti. Che ci sia anche voglia di fiori d’arancio per Sandrina?

