Megaraduno Alessandra Amoroso: memorabile festa con la Big Family

Sabato 20 luglio 2019 si è tenuto il Megaraduno di Alessandra Amoroso presso il parco divertimenti di Cinecittà World. Un raduno mega, effettivamente, dove Alessandra e il suo staff hanno curato tutto nel minimo dettaglio per creare una giornata memorabile. L’intero parco divertimenti è stato aperto ai soli membri del Fanclub ufficiale della cantante salentina che si sono catapultati nel magico mondo di Alessandra Amoroso e il suo entusiasmo. Ogni area del parco è stata completamente personalizzata e allestita. Un album per ogni area tematica. La Big Family ha potuto usufruire gratuitamente di tutte le attrazioni e non finisce certo qui. Ha ricevuto non solo dei gadget esclusivi (come zaini firmati, album di figurine) ma, soprattutto, di tutto l’immancabile affetto di Alessandra.

Alessandra Amoroso tra i fan al Megaraduno a Cinecittà World: tutt’uno con la Big Family

A sorpresa, infatti, mentre i fan erano impegnati tra le varie attività organizzate appositamente durante il corso della giornata, Alessandra Amoroso sbucava fra di loro prendendo parte al divertimento della Big Family. Dal megakaraoke, alla zumba, fino djset in piscina e tantissime altre attività, Sandrina è salita anche sulle attrazioni presenti a Cinecittà World. La Amoroso ha scatenando i membri del Fanclub arrivati nel parco divertimenti da ogni regione d’Italia. Un evento unico nel suo genere. Questo Megaraduno, ancora una volta, ha dimostrato il feeling speciale e l’amore puro che traspare tra Alessandra Amoroso e la sua Big Family. Sandrina ha girato per l’intero parco divertimenti tra tutti i fan presentandosi proprio come una di loro, come un membro della loro grande famiglia, così come ama definire il suo esercito di fan. La giornata si è poi conclusa con lo show finale ricco di divertimento ma anche di forti emozioni.

Alessandra Amoroso chiude il Megaraduno con i fuochi d’artificio: fan tra entusiasmo e lacrime

La sera, poi, tutta la Big Family si è radunata nell’area dove si è tenuto lo show finale di Alessandra Amoroso. Il concerto parte con Immobile, la prima canzone di Alessandra, per poi proseguire con tutti i suoi più grandi successi fino a Forza e Coraggio. La Big Family ha assistito ad uno show ricco di entusiasmo, parola che ormai è diventata lo slogan di Alessandra che, in questa giornata, è stata davvero se stessa, circondata dalla sua famiglia di fan. Momenti di commozione anche sui brani più intensi e quando l’Amoroso ha presentato al suo pubblico il denaro ricavato dalla sua Big Family Onlus in un solo anno.

Si tratta di più di 80mila euro per l’esattezza che la cantante ha raccolto insieme al suo Fanclub. Lo show finale si conclude con minuti e minuti di fuochi d’artificio tra la gioia e gli infiniti grazie reciproci tra Sandrina e il suo pubblico. Un evento che sicuramente resterà inciso nel cuore di Alessandra Amoroso e dei suoi fan.