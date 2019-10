La Rettore ha mentito su Giuni Russo? Dopo le rivelazioni a Vieni da me la verità di Maria Antonietta Sisini

Per la prima volta Anna Maria Sisini si trova costretta a parlare della malattia che ha portato via Giuni Russo, ha dovuto farlo dopo l’intervista di Donatella Rettore ieri a Vieni da me. Ascoltando la Rettore nello studio di Caterina Balivo mentre parlava del suo forte legame con Giuni, ma soprattutto delle sofferenze che ha dovuto sopportare, c’era qualcosa si strano. Da sempre sull’artista che purtroppo ci ha lasciato nel settembre del 2004 vige un rispetto che non consente a nessuno di parlare della sua vita privata, di ciò che ha vissuto nell’ultimo periodo della sua vita. La Sisini, che per 35 anni ha vissuto con la cantante arte e vita, ha sempre rispettato quella sfera privata, come è giusto che sia. Della Russo resta la sua musica, la voce unica, tutto ciò che ha dato e che continua a regalare. Ieri abbiamo scoperto che Giuni Russo e Donatella Rettore erano molto legate ma ci siamo anche ritrovati a immaginare la sofferenza atroce di un’artista che non meritava forse tanta leggerezza. Per l’ospite di Rai 1 lei è stata una delle persone a seguire fino alla fine Giuni, a starle accanto perché era Giuni che dopo ogni chemio la cercava, stava così male che non voleva disturbare la famiglia, le faceva bene parlare con lei. Non è tutto perché la Rettore ha concluso dicendo che non è giusto soffrire così tanto per le chemio, che ognuno deve scegliere se curarsi fino alla fine o morire in modo dolce. Parole che hanno condotto questa mattina la Sisini a smentire in tutto Donatella.

MARIA ANTONIETTA SISINI CONTRO DONATELLA RETTORE

Ci sono emozioni e amori, situazioni e dettagli che spesso non è necessario rivelare, non c’é bisogno di dire tutto ma la Sisini questa volta è intervenuta definendo “tristi dichiarazioni” le parole di Donatella Rettore. “Rettore non deve servirsi di Giuni per avere un applauso in più suscitando pietismi. Giuni questo non lo sopporterebbe, tant’è che a Sanremo 2003 ha perfino proibito alla casa discografica di far sapere della sua malattia. Tutto quel che dice Rettore è falso”. E’ un post sulla pagina ufficiale di Giuni Russo a smentire quanto detto a Vieni da me.

“Lei non ha visto nè sentito Giuni dal 1988 in poi. Giuni nel 2004 non ha fatto chemioterapia, aveva smesso nel 2003. Dopo le sedute di chemio non c’è nessuna voglia di parlare al telefono con chicchessia…” tutte false per la Sisini le dichiarazioni di Donatella: “Giuni è stata assistita dalla sottoscritta e dalla Vidas, che non smetterò mai di ringraziare perchè grazie alle loro cure Giuni non ha sofferto. Non vado oltre, perchè ho sempre tenuto il riserbo che Giuni merita, e se adesso parlo è solo perchè nessuno, neanche Rettore, si deve permettere di sfruttarla a proprio piacimento”.