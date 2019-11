Il Volo, l’evento speciale su Canale 5 per festeggiare i 10 anni di carriera

I ragazzi de Il Volo festeggiano i loro primi dieci anni di carriera nel mondo della musica e lo fanno con un concerto speciale (registrato) a Matera. Una cornice decisamente suggestiva per celebrare una tappa così importante per i tre giovanissimi e amatissimi tenori de Il Volo. Il concerto andrà in onda in prima serata su Canale 5 il 19 novembre 2019 per fare un regalo anche a tutti i fan di Ignazio, Piero e Gianluca che, in questi dieci anni, hanno seguito con amore Il Volo. Dieci anni di successi ma anche di grande amicizia, iniziata quando erano solo dei bambini.

Il Volo: 10 anni insieme, tutto pronto per il concerto speciale su Canale 5

In “Il Volo: 10 anni insieme” non vedremo solo i tre tenori esibirsi sul palco nel loro concerto a Matera. Andranno in onda, infatti, anche alcuni contenuti inediti direttamente dal backstage che faranno respirare ai telespettatori, e soprattutto ai fan di Boschetto, Barone e Ginoble, il legame speciale che c’è tra i tre artisti. Ignazio, Piero e Gianluca, infatti, racconteranno questi importanti dieci anni passati insieme sui palchi più prestigiosi del mondo. Tanti tuffi nel passato ma anche uno sguardo a quello che sarà il futuro de Il Volo, destinato ad avere ancora più successo.

Il Volo festeggia i 10 anni tra successi e amicizia: ragazzi di talento e genuini

Appena pochi giorni fa i ragazzi de Il Volo sono stati ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo proprio per dare una piccola anteprima dello speciale che andrà in onda il 19 novembre e parlare di questi dieci anni insieme. La stessa conduttrice del programma di Canale 5 ha voluto fare i complimenti a Ignazio, Piero e Gianluca e non solo per il loro indiscutibile talento. “Siete molto genuini e diversi dai vostri coetanei, anche nella musica, non date mai messaggi volgari” sono state le parole della Toffanin. Ed è proprio così, il Volo è apprezzato anche per la grande semplicità che dimostra. “Cerchiamo di dare messaggi, di dare un buon esempio. Facciamo una vita regolare, semplice e siamo grati a chi ci aiuta” ha risposto Ignazio. “Promettiamo che non perderemo mai la nostra semplicità e umiltà” ha aggiunto Piero.

E a questo punto non ci resta che attendere il 19 novembre 2019 per guardare Il Volo: 10 anni insieme e poter godere dell’incredibile talento dei tre giovani e semplici tenori italiani.