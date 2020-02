Brani Sanremo 2020, Tosca canta Ho amato tutto: il testo

Grande ritorno al Festival di Sanremo per Tosca. L’artista vinse il prestigioso concorso musicale nel 1996 con un brano cantato insieme a Ron dal titolo Vorrei incontrarti fra cent’anni. La canzone in questione è ancora oggi una delle più famose del panorama italiano ma per Tosca quella non fu certo l’unica occasione di calcare il palco del Teatro Ariston di Sanremo. La sua ultima partecipazione risale al 2007 con Il terzo fuochista e adesso Tosca è pronta di nuovo a sorprendere tutti con un nuovo brano in gara nella categoria Big dal titolo Ho amato tutto.

Andiamo allora a conoscere il testo della canzone che Tosca canterà a Sanremo 2020.

Ho amato tutto, come già il titolo ci fa capire, è un brano che parla d’amore e di quanto la protagonista abbia messo il sentimento in tutto, fino alla fine della storia.

HO AMATO TUTTO

Tre passi e dentro la finestra Il cielo si fa muto Resto lì a guardare Io so cantare so suonare so reagire ad un addio Ma stasera non mi riesce niente Stasera se volesse Dio Faccio pace coi tuoi occhi Finalmente Con te ho riscritto l’alfabeto Di ogni parola stanca il significato Perfettamente inutile cercare di fermare l’onda che Ci annega e ci lascia senza fiato Ed è una musica che va In un istante è primavera Che ritorna E come un pesce che non può più respirare Come un palazzo intero che sta per cadere Tu sei l’unica messa a cui io sono andata Un volo che è partito Svanito in fondo al blu E io adesso farei qualsiasi cosa Per sfiorare le tue labbra Per rivederti Se è vero che il tempo ci rincorre Oggi sono questa faccia questa carne e queste ossa Le sento ancora addosso le tue mani che mi spostano più in là Dove si vive solo di uno sguardo È tardi, si spegne la candela È sempre troppo tardi Per chi non tornerà E come un pesce che non può più respirare Come un palazzo intero che sta per cadere Tu sei l’unica messa a cui io sono andata Un treno che è partito Sparito in mezzo al blu E io adesso farei qualsiasi cosa Per averti fra le braccia Per rivederti Perché se manchi tu manchi da morire Perché amarsi è respirare i tuoi respiri Stracciarsi via la pelle e volersela scambiare È l’attimo fatale in cui mi sono arresa Perché tu vieni con questo amore tra le mani E come sempre nei tuoi occhi La mia casa Se tu mi chiedi in questa vita cosa ho fatto Io ti rispondo ho amato Ho amato tutto

Un testo e delle parole davvero piene d’amore, dunque, quelle Tosca canterà in Ho amato tutto a Sanremo 2020. E il messaggio fondamentale di questo brano è essenzialmente quello di prendere la parte bella di quanto si è vissuto, dei sentimenti provati, in una storia d’amore ormai finita anche se con quel filo di malinconia.