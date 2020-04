Emma Marrone in gran forma in quarantena ma oggi è una giornata durissima (foto)

Una giornata più dura delle altre oggi per Emma Marrone che ha dovuto annunciare che il concerto all’Arena è rimandato e non sa a quando. Lo sapeva, lo sapevano tutti, ma per lei dirlo ai fan è stato difficile, come aprire gli occhi e scoprire che non è un brutto sogno ma la realtà. Emma Marrone è preoccupata anche per chi lavora per lei, tutti, magari sono persone che stanno soffrendo anche più di lei il non poter lavorare. Prima o poi si ritornerà a fare musica e a stare bene tutti insieme ma al momento è tutto molto lontano. Ha gli occhi tristi Emma che poche ore prima nella diretta con Anna Pettinelli su Instagram ha confidato che la quarantena le ha fatto passare la fame. Un momento di certo più leggero rispetto alle stories di pochi minuti fa. La cantante salentina ha voluto dare a tutti un consiglio per perdere peso in casa, come ha fatto lei.

EMMA MARRONE E’ DIMAGRITA IN QUARANTENA

Sentiva forse di avere qualche chilo in più e la quarantena almeno le è servita per sentirsi meglio fisicamente: “Ho un consiglio per tutti per perdere peso e divertirsi: io attacco lo stereo in camera mia, mi metto davanti allo specchio e ballo come una cretina, sembro una ragazza di ‘Non è la Rai’. Comunque ti muovi, sudi e stimoli anche gli ormoni della felicità, la serotonina. Uso le playlist anni ’90, il trash mi fa ballare molto”.

Non ha molto appetito in questo periodo, presa da tante preoccupazioni, non pensa solo a lei ma anche ai tanti collaboratori che non possono lavorare. Inoltre, non riesce a scrivere canzoni, si sente bloccata, prende la penna ma non arriva nessun verso. Tutti i giorni sente i suoi genitori, prima di andare a dormire e la mattina appena sveglia. La televisione in casa è quasi sempre spenta, vede ogni tanto delle serie ma poche puntate perché altrimenti finiscono subito. E’ un po’ la vita di tanti in questo periodo ma il suo consiglio è da prendere al volto perché la musica fa sempre bene.

