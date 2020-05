Elodie stupisce con il nuovo look, capelli lunghi e scuri e il suo Guaranà (Foto)

Addio ai capelli corti per Elodie che lanciando il suo nuovo singlo Guaranà ha anche lanciato la sua nuova immagine, una vera trasformazione (foto). Ha stupito tutti la cantante che ha mosso i suoi primi passi nel mondo della musica con i capelli rosa, erano i tempi della scuola di Amici e il rosa divenne per molte il sogno da realizzare. Sta per arrivare l’estate, Elodie anticipa i tempi ma lancia anche la tendenza delle treccine. I capelli lunghissimi e scuri, la cantante è completamente diversa, tutto fatto con l’aiuto di mamma Claudie Marthe, artista francese creola, originaria delle Antille. I primi due scatti in costume per mostrare il drastico cambiamento, poi la cantante offre ancora un’altra immagine e abbina il colore degli occhi alla giacca che indossa, diventano viola grazie alle lenti a contatto colorate. E’ pronta a stupire, a trasformarsi, ad un altro successo.

ELODIE ANTICIPA L’ESTATE CON IL SINGOLO GUARANA’

Guaranà è la prima hit estiva pronta a girare da una radio all’altra, niente di simile ad Andromeda ma ben più vicina a Margarita. Un brano da solista, nessun duetto, lo ritroviamo in This is Elodie. La canteremo in macchina, la canteremo sulle spiagge, la canteremo con gli amici ovunque. Il messaggio non può che essere positivo, Elodie ha scelto di non fermarsi, di andare oltre questo periodo che ancora ci sommerge.

In strada scatta un selfie, la sua nuova acconciatura, la mascherina, gli occhi viola, c’è da restare a bocca aperta. Difficile dire quale look tra quelli mostrati in questi anni sia il più bello, fanno tutti parte di Elodie. La splendida 30enne avrà stupito anche Marracash o il suo fidanzato è parte di questa trasformazione? Ascoltate Guaranà, un bel modo per iniziare a sognare l’estate, sperando che tutto andrà bene.

