Emma Marrone dopo la visita di controllo il suo messaggio di speranza (Foto)

Ha sempre avuto grande forza Emma Marrone e oggi è per lei il giorno per condividere una notizia bellissima dopo la visita di controllo (foto). Emma Marrone dopo tanti anni si è sentita dire dai medici per la prima volta che va davvero tutto bene, ci fa così capire che non è ma stata serena, che la malattia poteva tornare. Chi segue la cantante pugliese conosce il suo percorso anche con un tumore che adesso sembra sconfitto del tutto. L’ultimo intervento a cui si è sottoposta lo scorso settembre è andato bene, il controllo di questa mattina le fa tirare un sospiro di sollievo. Emma ha subito pensato agli altri, ai suoi fan, a chi lotta ancora. Per tutti un messaggio di speranza perché lei sa bene cosa significa combattere e continuare a vivere con forza. E’ un giorno importante oggi per la Marrone, dopo tanti anni finalmente l’emozione più bella.

EMMA MARRONE: “CE LA FARETE ANCHE VOI, MI RACCOMANDO”

Dopo avere sofferto tanto e restando sempre un’icona forte per molti, Emma condivide sui social un momento importante della sua vita. Quando lo scorso anno la malattia ha tentato di farla crollare lei è stata più forte di tutto, ha tenuto per sé tanti momenti di sconforto e di paura e oggi finalmente può dire a tutti che sta bene, che va tutto bene.

“Ho fatto la visita di controllo e volevo condividere con voi questo momento. Dopo tanti anni mi sono sentita dire che va veramente tutto bene, finalmente” ha appena fatto il controllo e desidera dirlo a tutti per poi aggiungere: “Ci tengo a mandare un messaggio di speranza e di coraggio a tutti i ragazzi e le ragazze che stanno ancora combattendo. Ce la farete anche voi, mi raccomando”.

