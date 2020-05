Emma Marrone si dedica un messaggio speciale per il compleanno e ringrazia tutti per l’amore che riceve

Oggi è il compleanno di Emma Marrone e la cantante si è sicuramente svegliata ricevendo l’affetto di tutte le persone che fanno parte della sua vita ma anche con un’altra sorpresa. Da questa mattina su Twitter infatti, #buoncompleannoemma è in tendenza, con migliaia e migliaia di auguri fatti alla cantante, non solo da colleghi e amici del mondo dello spettacolo ma anche dai tantissimi fans. Ed è anche per loro che Emma scrive un forte ed emozionante messaggio sui social. Lo accompagna con una foto e spiega tutto quello che le sta passando in questo momento nella testa. E’ un compleanno diverso sicuramente, come quello di tutte le persone che si sono ritrovate a festeggiare un giorno così importante in questo complicato periodo.

IL POST DI EMMA MARRONE NEL GIORNO DEL SUO COMPLEANNO

Ed ecco le parole di Emma Marrone dai social

Sono nata il 25 maggio del 1984 alle 11:50 di venerdì. Oggi soffio 36 candeline. Facciamo un breve punto della situazione. Partiamo dalla cosa più banale. Si,penso di essere più figa adesso di quando di anni ne avevo 26. Autostima per fortuna a mille. Ho una famiglia forte e unita che mi ama moltissimo. Ho vinto un’altra battaglia e anche se un po’ ammaccata ne sono uscita indenne. Ho un posto speciale nel cuore di tanta gente. Ma tanta tanta. Questo “strano periodo” ha sconvolto anche i miei piani.. Ma ho imparato a guardare il bicchiere mezzo pieno. Se è vino rosso è anche meglio. Stamattina ho aperto gli occhi e ho pianto. Mi capita da un po’ di anni a questa parte. Mi commuovo. Forse perché capisco davvero il valore di avere un anno in più. Grazie a tutti per i messaggi pieni d’amore. Siete il mio regalo dalla vita❤️

Non possiamo che fare anche noi tantissimi auguri a Emma Marrone per questo giorno speciale! Buon compleanno Emma!