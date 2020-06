Simm’ tutt’uno, fuori oggi 26 giugno il singolo di Jovanotti ed Enzo Avitabile

Fuori oggi 26 giugno 2020 per Universal Music “Simm tutt’uno” cantato da Jovanotti, Enzo Avitabile e i Bottari di Portico con il contributo di Ackeejuice Rockers e Manu Dibango, purtroppo scomparso di recente a causa del covid-19. Questi artisti meravigliosi riuniti dal grande Jovanotti sono l’insieme di suoni diversi provenienti da ogni parte del mondo. La loro fusione ha fatto nascere questo pezzo che di certo ascolteremo a lungo in radio. L’incontro è nato nelle serate del Jova Beach in particolare quella di Castel Volturno lo scorso anno, dove Enzo Avitabile e i Bottari hanno accompagnato Lorenzo sul palco. Serate indimenticabili quelle del Jova Beach che hanno portato a questa bellissima collaborazione in questo brano dal titolo “Simm tutt’ uno”, che esce oggi su tutte le piattaforme streaming.

SIMM’ TUTT’UNO – SALVIAMO IL MONDO

La collaborazione dell’atteso brano è stata annunciata proprio da Jovanotti sui suoi canali social con un bellissimo post dove spiega quanto abbia sempre seguito Enzo Avitabile e quanto sia stato importante per lui, per la sua crescita. “Simm tutt’ uno” è liberamente ispirato a “Salvamm ‘o munn” titolo dell’album di Enzo Avitabile del 2004. Impreziosito dal sax di Manu Dibango musicista camerunense.

È stata infatti utilizzata la traccia ritrovata del sax di Dibango che aveva suonato nel 2015 nel brano Musica dello stesso Jovanotti. “Simm tutt’uno” è un brano che inneggia la vita. Un brano coinvolgente, nuovo, con contaminazioni diverse che lo stesso Avitabile ama fare. Aspirazione grande di questo brano: Salvare il mondo! Così ha dichiarato lo stesso Avitabile. Voglia di saltare, di ballare, un groove pazzesco che scatena la voglia di vivere e di ripartire. A dirlo è proprio Jovanotti che afferma: “La musica non si è mai fermata in questa quarantena, era nelle case, nella rete, alle finestre, nelle cuffie e nei cuori. Mancava la danza però, lo stare insieme nello stesso battito e questo pezzo va in quella direzione! Simm tutt’ uno!”

