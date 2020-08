Anna Tatangelo con Giuseppe ritrova sempre il sorriso ma è un’estate difficile (Foto)

Una serie di foto di Anna Tatangelo e suo fratello Giuseppe e la cantante di Sora appare in continua trasformazione, come la sua estate. Ha fatto gli auguri di buon compleanno a suo fratello pubblicando sui social una foto più bella dell’altra. Anna Tatangelo bionda, in bikini e più muscolosa che mai. Il sorriso è sempre lo stesso, quello che ha quando suo fratello è con lei. E’ lui il suo porto sicuro, con lui non riesce a fare una foto seria, ridono sempre e la cantante non può che ripetergli il bene che gli vuole. L’ex compagna di Gigi D’Alessio ammette che è stata un’estate difficile, fatta di alti e bassi. Inutile spiegarne i motivi, ovvio che l’addio per sempre al padre di suo figlio Andrea sia stato ancora una volta complicato. Poi sono arrivati tutti gli altri cambiamenti, senza dimenticare la quarantena è lo stop ai concerti.

ANNA TATANGELO FA GLI AUGURI A SUO FRATELLO GIUSEPPE

Giuseppe ha appena compiuto 35 anni, è il fratello a cui la cantante di Sora può sempre affidarsi. “E’ un’estate diversa con alti e bassi ma sono felice. perché? So sempre dove trovare un sorriso vero! TVB”. Anna parla di un sorriso vero, segno che non ne trova altri così facilmente ma che la sua famiglia è sempre con lei.

Proprio nei giorni scorsi per loro c’è stato un momento di paura con l’incidente di mamma Palmira. La signora Tatangelo è caduta in casa, un incidente domestico che sembra le abbia procurato la frattura scomposta della mandibola. Al momento sembra si trovi in una clinica specializzata a Roma.

Chissà se Anna Tatangelo ha terminato la sua trasformazione, dai capelli al copro muscoloso, un nuovo genere musicale, un’altra immagine, ma in fondo è sempre la stessa; sta solo realizzando il suo sogno.