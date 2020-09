Alessandra Amoroso: “Ho ripulito le ferite, mi sono rialzata” è single e felice (Foto)

Alessandra Amoroso ai suoi fan ha parlato del suo ex fidanzato, a Tv Sorrisi e Canzoni confida il suo nuovo equilibrio di donna single e felice, di quanto si senta realizzata anche senza un compagno accanto (foto). Con il tempo ha capito che non è essenziale, che una donna è felice anche da single. Con Settepani è stata una storia d’amore ovviamente importante, è durata 4 anni poi si è interrotta, forse ha deciso lei, non lo dice ma ha confidato che ci hanno provato fino in fondo. Alessandra Amoroso e Stefano Settepani credevano in un finale diverso ma purtroppo c’è stato altro. La cantante oggi sa che in una relazione la persona più importante deve essere lei, sa che lo merita e ammette che la vita sentimentale le ha dato più pugni in faccia.

ALESSANDRA AMOROSO SI RACCONTA

Non dice tutto fino in fondo ma si intuisce che è delusa, che è stata male e a Tv Sorrisi e Canzoni ha raccontato: “Oggi so che la completezza di una donna non deriva dalla presenza di un uomo accanto. In ogni tipo di relazione la persona più importante posso essere anche io. Credo di meritarmelo. In passato ho avuto poco amore per me stessa, e così la vita sentimentale mi ha dato spesso dei pugni in faccia”. E’ stata ferita e si è rialzata, ha continuato con fatica la sua vita consapevole che se la morte è una sola le sue vite possono essere tante: “Se necessario, una vita diversa ogni giorno. Sono tornata a essere viva, ancora più viva”.

E’ felice di avere trascorso tanto tempo con la sua famiglia, anche di avere festeggiato con loro il suo 34esimo compleanno: “Da quando faccio musica non mi capitava di stare con loro per quasi tre mesi di fila. Li riuscivo a vedere per due, al massimo cinque giorni consecutivi. Mi mancava vivere con loro il quotidiano, vedere i miei nipoti crescere”. Non voleva regali ma le sue zie e la sua mamma da cui ricevere i suoi piatti preferiti.