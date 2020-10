Marco Carta ha la febbre, salta Live – Non è la d’Urso e tace sui social

Ieri sera, domenica 4 ottobre, è andata in onda in prima serata su Canale 5 una nuova puntata di Live – Non è la d’Urso. Tra i tanti ospiti della serata ci sarebbe dovuto essere anche Marco Carta per parlare dell’argomento coming out Gabriel Garko nella casa del Grande Fratello Vip. Il cantante però nel salottino di Barbara d’Urso non si è visto. Il motivo? Marco ha la febbre. E’ stata la stessa conduttrice a spiegare ai telespettatori che Carta non ha potuto partecipare a Live proprio perché avrebbe alcune linee di febbre. Ovviamente, in piena pandemia, i fan dell’artista si stanno preoccupando molto ma, al momento, non c’è alcuna risposta da parte di Marco Carta.

Marco Carta arriva a Mediaset con la febbre, niente Live – Non è la d’Urso per il cantante

Nonostante ciò, Marco Carta si è presentato negli studi di Mediaset a Cologno Monzese. Proprio qui è stato constatato che l’ex talent di Amici di Maria De Filippi aveva qualche linea di febbre. Chiaramente Marco è stato subito fatto rientrare presso il suo domicilio per evitare problemi o addirittura contagi. Non è certo detto che Carta abbia il covid 19, anzi. E’ arrivata la stagione dei malanni per cui potrebbe aver preso un banale colpo di vento. La sera prima Marco stava benissimo, come si vede nelle sue tante storie sui social, aveva partecipato a un evento dove aveva anche cantato in compagnia di decine di persone.

Purtroppo però le misure di restringimento per il Coronavirus non hanno permesso al cantante di far parte dell’ultima puntata andata in onda di Live – Non è la d’Urso. Certo è che il dubbio covid rimane, soprattutto tra i suoi tantissimi fan. LIVE Non è La D’Urso: Marco Carta aveva perso l’aereo? Le spiegazioni di Barbara D’Urso

Live – Non è la d’Urso, Marco Carta assente per febbre, ancora nessuna notizia

Marco Carta non è ancora intervenuto per chiarire il suo stato di salute. Sui social network nessun accenno alla febbre, al tampone o allo stesso Coronavirus. Le ultime storie pubblicate da Marco su Instagram sono di ieri e riguardano un pranzo con gli amici che, viste le circostanze, probabilmente saranno già stati avvisati per adottare le giuste precauzioni. Nel frattempo, si attendono notizie più certe sulle condizioni del cantante.

Continuate pure a seguirci per essere aggiornati sulla situazione.