LIVE Non è La D’Urso: Marco Carta aveva perso l’aereo? Le spiegazioni di Barbara D’Urso

Lo scorso venerdì 8 maggio 2020, Striscia la Notizia ha mandato in onda un servizio in cui è stata messa alla berlina Barbara D’Urso e – in particolar modo – un passaggio della trasmissione LIVE Non è la D’Urso. Cos’era accaduto? In breve: nel corso della scorsa puntata del suo show, la conduttrice aveva annunciato più volte che nel corso della diretta sarebbe intervenuto Marco Carta per parlare di sue vicissitudini personali. Gli annunci, però, vengono disillusi: a fine trasmissione Barbara D’Urso spiega che di Marco Carta non si sarebbe vista nemmeno l’ombra perché aveva avuto problemi in aeroporto.

Striscia la Notizia ha colto in contropiede le spiegazioni di Barbara D’Urso mostrando due filmati tratti dal backstage della trasmissione di Canale 5: il primo è un fuori onda di Barbara D’Urso in cui spiega al suo autore che per “Marco Carta non c’è tempo. Lo dico io!” e che dunque, per giustificarne l’assenza, avrebbe detto che ha perso l’aereo. Il secondo filmato ritrae Marco Carta che era in collegamento con il talk di Canale 5 in attesa di andare in onda. Ma se era in collegamento da casa sua, perché tirare fuori la faccenda dell’aereo?

LIVE Non è La D’Urso: Marco Carta aveva perso l’aereo? Barbara D’Urso spiega

Nel corso della puntata del 10 maggio 2020 di LIVE Non è La D’Urso, Barbara D’Urso prova a mettere una pezza a quanto accaduto spiegando la sua versione dei fatti. Dopo aver introdotto Marco Carta in studio e mandato in onda integralmente tutto il servizio passato da Striscia la Notizia, la conduttrice inizia il suo discorso tirando fuori un foglio che sembra essere la prenotazione di un volo Alitalia.

In breve, i due spiegano che Marco Carta aveva effettivamente perso l’aereo a causa di una mancata autorizzazione scaricabile online. Tutto questo, però, era avvenuto la mattina. In serata, la trasmissione si è mossa per allestire un collegamento con la casa del ragazzo per non cancellare il suo intervento. Carta ha dunque atteso di parlare con la conduttrice fino a scoprire di esser stato cancellato per via di alcune lungaggini in studio.

Una motivazione onesta ma che non spiega per quale motivo Barbara D’Urso abbia spiegato al suo pubblico che l’assenza di Marco Carta era unicamente dovuta al problema aereo e non alla sua scaletta costruita male. Anche perché, come da loro stesso annunciato, il problema in aeroporto si era verificato molte ore prima della diretta.