Dopo il Fuori onda di Striscia la notizia infiamma la polemica contro Greggio: battutaccia su Barbara d’Urso?

Nella tarda serata di ieri, un video ancora presente sul sito di Striscia la notizia, ha accesso una vera e propria polemica sui social. Si tratta di un fuori onda che mostra alcuni spezzoni di dialoghi tra Ezio Greggio ed Enzino Iacchetti, tra gaffe e battute. E nel video, a un certo punto, si sente dire a Ezio Greggio una frase molto particolare che gli internauti hanno ritenuto essere molto offensiva nei confronti di Barbara d’urso. E’ scoppiata quindi nel giro di pochissime ore la polemica: c’è chi punta il dito contro il conduttore di Striscia vedendo una frase sessista nella sua esclamazione e purtroppo c’è anche chi ha ricondiviso il video per continuare nella campagna di odio contro la conduttrice che sui social è spesso nel mirino degli haters.

Ma qual è la frase incriminata? Intanto vi mostriamo il video e poi proviamo a capire cosa sia realmente successo.

IL FUORI ONDA DI STRISCIA LA NOTIZIA: E’ OFFENSIVO VERSO BARBARA D’URSO?

Iniziamo dal video in questione, come vedete Ezio Greggio si rivolge all’amato cagnolino di Striscia e commenta così:

Sono molti a pensare che con la sua frase, Greggio abbia dato della cagna a Barbara d’Urso ma probabilmente, il significato è diverso. La frase tra l’altro può essere interpretata in tantissimi modi visto che Greggio ha solo detto “Vai dalla d’urso che è una collega”. Potrebbe persino voler semplicemente dire “una nostra collega”, una conduttrice quindi. Visto che il video è stato pubblicato sul sito di Striscia, immaginiamo che se ci fosse stato un significato offensivo, non sarebbe neppure stato preso in considerazione.

Per altri invece la frase era ironica e si riferiva al fatto che Barbara d’Urso, a detta di Greggio, farebbe una “tv da cani”. Nessuna offesa però alla conduttrice come donna o come persona.

E secondo voi, qual è la migliore interpretazione di questa frase?