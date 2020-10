Samuele Bersani rinato grazie alla musica dopo la storia d’amore finita

Un servizio di Oggi è un altro giorno dedicato a Samuele Bersani che da poco ha pubblicato “Cinema Samuele”. Si è rialzato grazie alla musica, è rinato dopo una storia d’amore finita ed era una relazione che gli aveva fatto credere nel per sempre. Bersani con un po’ di amarezza confida che a superare qualunque difficoltà sono i suoi genitori che stanno insieme dal ’66. La crisi è arrivata dopo avere scritto il pezzo “En e Xanax” raccontando di due ragazzi che insieme avrebbero superato tutto confidandosi tutto. Finito il suo legame con la donna che amava è saltato tutto e il singolo “Harakiri” adesso è il ritorno alla luce. Un dolore forte che ha elaborato con il suo talento, con l’arte, con la musica, regalando così emozioni agli altri.

SAMUELE BERSANI – CINEMA SAMUELE – 10 NUOVE CANZONI

Quanto c’è di Samuele Bersani nel brano “Harakiri”? “In Harakiri c’è molto del blackout che abbiamo vissuto un po’ tutti poi nel privato – racconta l’artista per Oggi è un altro giorno – sicuramente ho vissuto anche un momento di difficoltà creativa. Il privato ha condizionato sempre la mai vita, in questo caso tantissimo perché venivo da una canzone che è il manifesto assoluto dell’amore” si riferisce appunto a En e Xanax, ci credeva fino in fondo in quell’amore. Quando è saltato tutto è andato in crisi, un piccolo punto di caduta che è riuscito a superare e il suo nuovo disco non parla solo di lui ma sono canzoni che ha scritto intercettando molto stando in mezzo agli altri.

Si è ricomposto come un mosaico, aveva già raccontato al Corriere della Sera: “Ho attraversato un momento privato che mi ha impoverito. Ho scritto così tanti sms per il cuore di qualcuno che non riuscivo nemmeno a scrivere più la lista della spesa, figuriamoci una canzone. Ero professionalmente spento”.