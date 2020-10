Vocal coach e insegnante di canto, le differenze tra le due figure professionali

Inizio col definire il vocal coach come un allenatore vocale. Il coaching vocale è un po’ diverso dalle lezioni di canto “tradizionali”. Il vocal coach viene in aiuto all’artista, che di solito ha già una buona preparazione tecnica, per la preparazione di una performance specifica, un’audizione o una sessione di registrazione in studio. Le sessioni di vocal coaching vengono utilizzate infatti per concentrarsi su strategie performative, presenza scenica, scelte stilistiche e musicali. L’attenzione viene posta sulla recitazione all’interno della canzone, sulla tecnica del microfono, sulla pronuncia e sulla dizione per un obiettivo di solito a breve scadenza. I vocal coach sono figure professionali che aiutano i cantanti, i performer o gli attori a costruire il loro repertorio, creare arrangiamenti e lavorare su brani o monologhi in vista di performance live o in studio. Spesso i vocal coach accompagnano il cantante durante le sessioni live e in studio.

VOCAL COACH E INSEGNANTE DI CANTO SONO SPESSO LA STESSA PERSONA MA ATTENZIONE…

Le lezioni di canto, le definisco “tradizionali” per intenderci, sono invece sessioni che vengono strutturate almeno una volta a settimana, incentrate sulla tecnica vocale e su esercizi specifici che aiutano l’allievo ad aumentare l’estensione vocale, dare una maggiore consapevolezza, sapersi muovere con facilità tra i registri vocali. E’ importante che l’insegnante aiuti l’allievo a padroneggiare sui diversi stili musicali e vocali, cantare note alte con facilità, acquisire fiducia per le esibizioni dal vivo e infine avere un’ottima padronanza tecnica e artistica.

Il vocal coach e l’insegnante di canto spesso sono la stessa persona, abbiamo quindi una figura professionale importante ma dobbiamo sapere che molto spesso un bravo vocal coach può non essere un bravo insegnante di canto e viceversa, questo senza dubbio dipende molto dalla sua formazione didattica, artistica.

di Claudia Cappabianca – Vocal Coach