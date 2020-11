Fiorella Mannoia fuori oggi con Padroni di niente: “La musica va avanti”

Fuori oggi 6 Novembre 2020 “Padroni di niente” il nuovo disco di Fiorella Mannoia. Il brano che dà il titolo al disco è scritto da Amara, autrice meravigliosa già nota per i brani: “Che sia benedetta” e il “Peso del coraggio”. Dai profili social di Fiorella Mannoia ci hanno colpito gli scatti bellissimi di Francesco Scipioni fatti per il nuovo album. La cantante lancia un messaggio forte “la musica va avanti”, non può fermarsi ed ecco pronta come sempre in un’eleganza disarmante con il suo nuovo disco Padroni di Niente in uscita oggi su tutte le piattaforme digitali, disponibile anche in vinile. Qualche mese fa aveva lanciato “Chissà da dove arriva una canzone” dalla penna di Ultimo, brano che troverete all’interno del nuovo disco e che ha anticipato in radio l’uscita del disco.

FIORELLA MANNOIA EMOZIONATISSIMA PER IL LANCIO DEL NUOVO DISCO PADRONI DI NIENTE

Emozionatissima come “la notte prima degli esami” così ieri Fiorella Mannoia ha scritto sul suo profilo Instagram l’attesa per il lancio del nuovo disco. Passano gli anni ma la cantante romana conserva sempre quello stupore che tutti dovrebbero avere all’uscita di un proprio lavoro, oggi più che mai. Vicina sempre a temi sociali, in questo periodo schierata con i lavoratori dello spettacolo per sostenere tutti quelli che seguono questi grandi artisti, esce con un disco importante. Pensiamo ai fonici, macchinisti, ai musicisti, i vocalist, i grafici, i scenografi e tutti coloro che lavorano per la buona riuscita di un live, un concerto, tutti provati in questo periodo per mancanza di sostegno e aiuti.

LA TRACKLIST DEL DISCO PADRONI DI NIENTE DI FIORELLA MANNOIA IN USCITA OGGI 6 NOVEMBRE 2020

Padroni di niente il nuovo disco di Fiorella Mannoia contiene otto brani di seguito la track list con i titoli delle canzoni. Padroni di niente, Chissà da dove arriva una canzone, Si è rotto, La gente parla, Sogna, Olà, Eccomi qui, Solo una figlia (“Canzone Sospesa” con OLIVIA XX)”. Pronta al lancio del suo tour a maggio 2021, se sarà consentito.

di Claudia Cappabianca