Colapesce e Dimartino, chi sono i cantanti di Sanremo 2021 con Musica Leggerissima

Amadeus ha ufficializzato i nomi dei big in gara al prossimo Festival di Sanremo che prenderà il via dal 2 marzo 2021 per proseguire fino a giorno 6. Tra i tanti cantanti in gara ci saranno Colapesce e Dimartino con il brano Musica Leggerissima. Per loro sarà la prima volta sul palco dell’Ariston e sicuramente il Festival della canzone italiana li porterà anche ad un pubblico che prima non li conosceva affatto. A proposito di questo cerchiamo di scoprire meglio chi sono Colapesce e Dimartino per arrivare più preparati a Sanremo 2021! Si chiamano rispettivamente Lorenzo e Antonio e sono anche due grandissimi amici.

Conosciamo meglio Colapesce e Dimartino: i cantanti Musica leggerissima in gara a Sanremo 2021

Oltre ad essere amici, Colapesce e Dimartino sono ovviamente dei grandi artisti. Entrambi sono autori di canzoni. Tutti e due sono partiti nel mondo della musica da una band per poi proseguire il percorso come cantautori solisti. Proprio nel 2020 hanno pubblicato insieme ‘I Mortali’ costituito da dieci brani scritti insieme. In questo progetto non mancano grandi collaborazioni come quella con Carmen Consoli. Sia Colapesce che Dimartino hanno festeggiato i loro primi dieci anni di carriera e in tutto questo periodo, ancor prima de I Mortali, hanno avuto modo di lavorare insieme più volte. Dal loro talento e dalla loro passione sono nate veramente tante canzoni. I due artisti hanno scritto per cantanti del calibro di: Arisa, Luca Carboni, Emma Marrone, Gaia, Levante e ovviamente Carmen Consoli. Questi in realtà sono soltanto alcuni dei nomi per cui Colapesce e Dimartino hanno lavorato e i brani in questione sono tutti diventati grandi successi. Quali canzoni tra le altre? Bravi a Cadere singolo di Marracash e il featuring di Levante con la Consoli del brano Lo stretto necessario.

Ma passiamo agli album pubblicati dai due cantautori. Colapesce ne ha pubblicati tre: Un meraviglioso declino, Egomostro e Infedele. Quest’ultimo risale al 2017. Dimartino ha invece pubblicato gli album: Cara maestra abbiamo perso, Sarebbe bello non lasciarsi mai, ma abbandonarsi ogni tanto è utile, Un paese ci vuole, Un mondo raro e Afrodite.

Colapesce e Dimartino pronti per Sanremo 2021 dopo dieci anni di carriera

Adesso per Lorenzo Colapesce e Antonio Dimartino è il momento di calcare un palco importantissimo come quello del Teatro Ariston. I due a Sanremo porteranno il brano Musica Leggerissima. Ovviamente il testo di questa canzone non è ancora disponibile e bisognerà attendere ancora qualche mese per scoprirlo. Senza troppi dubbi sarà un altro grande successo.