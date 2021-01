Sanremo 2021, Fulminacci: chi è il cantante di Santa Marinella

Il 2 marzo 2021 vedremo finalmente in onda il Festival di Sanremo. Mancano ancora diversi mesi eppure inizia a crescere l’attesa per l’appuntamento più attesto per tutti gli amanti della musica e soprattutto della canzone italiana. Amadeus ha già svelato quali saranno i ventisei big in gara e tra di loro c’è anche Fulminacci. Lui salirà sul palco dell’Ariston con il brano Santa Marinella. Sicuramente non è uno dei cantanti in gara tra i più noti al grande pubblico ed è proprio per questo motivo che vogliamo farvi conoscere meglio l’artista e la sua carriera prima di vederlo sul prestigioso palco del Festival di Sanremo 2021.

Conosciamo meglio Fulminacci, cantante in gara al Festival di Sanremo 2021

Filippo Uttinacci è il vero nome di Fulminacci. Classe il 1997, è un giovane cantautore italiano che si è fatto strada nel mondo della musica riuscendo a vincere importanti premi. Tra questi: la Targa Tenco e il Premio Mei per il migliore giovane dell’anno. Fulminacci è noto musicalmente da poco più di un anno. Nel 2019 ha iniziato a pubblicare i suoi primi brani come: Borghese in borghese e La vita veramente. Quest’ultimo titolo da anche il nome al suo primo album, pubblicato nello stesso anno. Dopo una lunga tourné, il suo disco è stato inserito tra i migliori 15 dell’anno da parte di La Repubblica. Tanti i progetti a cui a partecipato durante il fortunato 2019 e non sono mancate le pubblicazioni di nuovi singoli: Le ruote, i motori, San Giovanni. Il suo ultimo brano è Canguro ed è stato pubblicato a settembre 2020. Adesso per il giovane Fulminacci è il momento di una nuova incredibile esperienza, quella del Festival della canzone italiana.

Fulminacci canterà Santa Marinella al Festival di Sanremo 2021: cresce la curiosità

La carriera di Fulminacci è iniziata davvero da poco tempo ma nonostante questo è riuscito a conquistare tanto pubblico e, grazie a Sanremo 2021, sicuramente tanti saranno gli italiani che si avvicineranno a lui e alla sua musica per la prima volta e potranno apprezzarlo. Per Fulminacci sarà infatti un vero e proprio debutto sul palco del Teatro Ariston. L’artista si presenterà con il brano intitolato Santa Marinella. Al momento non è possibile conoscere la canzone e nemmeno il testo. Come per tutte le altre canzoni in gara bisognerà attendere qualche giorno prima dell’inizio del Festival per conoscere le parole del brano. Cresce l’attesa e dunque la curiosità di vedere e ascoltare Fulminacci al Festival di Sanremo 2021.