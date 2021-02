Sanremo 2021, Irama con La genesi del tuo colore: significato e testo

Irama ci prova ancora al Festival di Sanremo. Il cantautore salirà sul palco dell’Ariston dal 2 marzo 2021 con il suo brano La genesi del tuo colore. Si tratta di una canzone veloce e moderna che indubbiamente farà ballare, proprio Filippo ci ha abituati in alcuni dei suoi ultimi pezzi. Il sound di questo brano ricorda un po’ il classico tormentone estivo ma Irama sorprenderà con degli effetti speciali ed effetti vocali. Scopriamo allora insieme qual è il significato di La genesi del tuo colore e il testo completo di questo brano che Irama porterà in gara a Sanremo 2021.

Di che cosa parla La genesi del tuo colore di Irama: il significato del brano sanremese

Per La genesi del tuo colore, Irama si è ispirato ad un video di un ragazzo che taglia i capelli ad una ragazza rasandoli completamente. Lei piange e poi il ragazzo decide di rasare anche i suoi di capelli. E’ così che il cantautore ha messo le parole in musica cercando di trasmettere un messaggio piuttosto importante. L’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi in questo brano parla di dolore e sofferenza ma c’è pure tanta, tanta energia che si sente già nel sound della canzone che ascolteremo a Sanremo 2021. La genesi del tuo colore vede protagonista un testo veramente forte e profondo che sicuramente non passerà inosservato nella scena musicale, soprattutto tra i telespettatori del Festival. Per Irama, tra l’altro, questa non sarà la prima volta all’Ariston ma è stato lui stesso a confessare che è sempre come se fosse la prima. Il palco di Sanremo si sa, fa sempre lo stesso effetto agli artisti e non solo a loro.

La genesi del tuo colore a Sanremo 2021: il testo di Irama

LA GENESI DEL TUO COLORE

di F. Fanti – Dardust – G. Nenna – F. Fanti

Ed. Maira/Iris Flower/Universal Music Publishing Ricordi

Muggiò (MB) – Milano