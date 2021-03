Sanremo 2021 i BIG in gara sul palco il 2 marzo 2021

Inizia l’avventura di Sanremo e oggi in conferenza stampa Amadeus ha dato alcune anticipazioni di quello che vedremo nelle prime serate. Come saprete su parte il 2 marzo 2021 e sul palco saliranno solo 13 di Big in gara. Per l‘edizione 71 del Festival ci saranno ben 26 artisti in gara e martedì e mercoledì ascolteremo tutti i brani in gara al Festival. Al momento l’ordine di uscita e la scaletta non sono stati annunciati ma, rigorosamente in ordine alfabetico, possiamo dirvi chi salirà sul palco dell’Ariston il 2 marzo 2021.

Possiamo anche dirvi tra le altre cose, che nella prima puntata di Sanremo 2021 in diretta domani sera, riascolteremo Diodato, con la sua Fai Rumore, il brano che ha trionfato, convincendo tutti lo scorso anno, a Sanremo.

Ma adesso vediamo la lista dei BIG che saliranno sul palco nella prima serata di Sanremo 2021.

Sanremo 2021: ecco gli artisti in gara sul palco dell’Ariston il 2 marzo 2021

Ecco la lista dei BIG domani a Sanremo 2021:

Aiello, Arisa, Annalisa, Colapesce/Dimartino, Coma_Cose, Fasma, Francesca Michielin/Fedez, Francesco Renga, Ghemon, Irama, Madame, Maneskin, Max Gazzè.

Amadeus non vede l’ora di iniziare, per portare la musica nelle case degli italiani e provare a regalare alcuni momenti di spensieratezza.

Le sue parole in conferenza stampa: “Sono molto emozionato, per me il Festival inizia adesso. Finalmente ci siamo. E’ stato un percorso difficilissimo, voglio ringraziare la Rai e le persone che con me hanno voluto questo Festival e hanno fatto sì che non venisse cancellato. Ho esultato per la Sardegna zona Bianca, per quella normalità che ormai è straordinaria. E’ una gioia che provo per la Sardegna e spero che anche la notizia della possibile riapertura a fine mese di teatri e cinema è una gioia. Regaleremo 5 serate di belle canzoni, e poi lo spettacolo con Fiorello e tanti ospiti. La nostra amicizia e l’allegria speriamo siano contagiose (…) Tutti hanno dato il massimo delle possibilità“.

Inoltre nella conferenza stampa di questa mattina Amadeus ha fatto un altro annuncio: mercoledì sera a Sanremo arriva Laura Pausini, che ieri sera ha trionfato ai Golden Globe.