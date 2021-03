Antonella Clerici e Carlo Conti ricordano il loro Sanremo: “Forza ragazzi” (Foto)

Sanremo 2021 sta per iniziare e a fare il tifo per il festival e per la coppia Amadeus e Fiorello ci sono come sempre Antonella Clerici e Carlo Conti (foto). I due conduttori conoscono bene l’emozione di quel palco, con o senza pubblico. Immaginano quanto sarà dura per tutti questa edizione così difficile. C’è già il primo cantante che salta la prima serata per sospetto Covid e tutto si complica ancora prima di iniziare ma Antonella Clerici e Carlo Conti sanno che i padroni di casa faranno un ottimo lavoro anche questa volta. Il successo della scorsa edizione spaventa, l’ombra del Covid fa ancora più paura ma arrivano gli in bocca al lupo che danno coraggio.

ANTONELLA CLERICI IL SUO MESSAGGIO PER SANREMO 2021

“Un anno fa…. in bocca al lupo a tutti gli amici che vivono l’emozione unica del festival!” ha scritto sul suo profilo social Antonella Clerici mostrando la foto della sua partecipazione a Sanremo 2020, invitata da Amadeus. “Cantanti, tecnici e tutta la grande e meravigliosa macchina di Sanremo. Tutti noi sul divano ad applaudirvi da casa” ed è quello che ripete da ieri la conduttrice per fare forza a tutti.

Tra le sue storie Instagram poi gli abiti che ha indossato al suo festival di Sanremo, il festival del 2010 quando la sua Maelle era piccolissima.

IL MESSAGGIO DI CARLO CONTI A FIORELLO E AMADEUS

Carlo Conti ha invece scelto uno scatto di Fiorello e Amadeus della scorsa edizione di Sanremo e ha commentato: “Forza ragazzi!!!! W Sanremo” taggando Giovanna Civitillo, Rosario Fiorello e Amadeus.