Sanremo 2021 stasera salta Irama: registrata positività al covid 19, arriva Noemi

Che non sarebbe stato un Sanremo facile, lo si sapeva, lo si immaginava. Ed ecco il primo assaggio di quello che purtroppo potrebbe succedere ogni sera. Da Sanremo arriva la notizia: la scaletta della prima serata avrebbe voluto sul palco dell’Ariston Irama con il suo brano La genesi del tuo colore ma il cantante non ci sarà, almeno per oggi. Un membro del suo staff infatti è risultato positivo al tampone antigenico che è stato fatto poche ore fa. Come sapete, oltre al tampone molecolare previsto con cadenza regolare, ogni volta che si entra nell’Ariston bisogna sottoporsi a un tampone rapido. Un membro dello staff di Irama è risultato positivo al momento, per cui, come previsto da protocollo, il cantante non sarà a Sanremo questa sera. La persona risultata positiva al covid, potrebbe non esserlo. Il test infatti potrebbe dare un falso positivo, proprio per questo motivo è stato fatto anche un tampone molecolare, che sarà decisivo. Qualora il tampone molecolare risultasse positivo, allora per Irama il Festival finirebbe. Infatti anche lui sarebbe sottoposto a quarantena, anche se negativo, e dovrebbe quindi, necessariamente ritirarsi.

Sanremo 2021 prima serata con intoppo: salta Irama arriva Noemi

Per il momento si è trovata la soluzione più rapida. Al posto di Irama questa sera salirà sul palco dell’Ariston Noemi. La cantante, tra le favorite per il podio, avrebbe dovuto esibirsi domani sera. La ascolteremo invece oggi al posto dell’ex vincitore di Amici.

Al momento Irama ha commentato la notizia con una storia sui social, la nota ufficiale della Rai che informa di quanto accaduto.

Facciamo un grande in bocca al lupo a Irama e alla persona che è risultata al momento positiva con la speranza che si tratti solo di un falso allarme e che domani sera il cantante possa esibirsi sul palco di Sanremo 2021.