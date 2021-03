Classifica finale Sanremo 2021: il televoto ribalta tutto

Era davvero difficile fare un pronostico per la vittoria al Festival di Sanremo 2021. Amadeus lo aveva annunciato nel pomeriggio: le distanze nella classifica generale tra un posto e l’altro sono davvero piccolissime. Potrebbe accadere di tutto e infatti, nella finale di Sanremo 2021 accade quello che non ti aspetti. Non solo il primo posto nella classifica generale dei Maneskin, che trionfano in questo pazzo Sanremo2021, ma anche il secondo posto di Fedez e Francesca Michielin che, grazie al televoto compiono un vero e proprio miracolo e forse, se in sala stampa il loro brano fosse piaciuto, avrebbero persino potuto vincere. Dalla diciassettesima posizione in classifica al secondo posto: per Fedez e Francesca un risultato inaspettato. Increduli fino alla fine, sono saliti sul palco persino saltellando, a dimostrazione di quanto fossero già felici e contenti di essere sul podio. Chi invece dal televoto non è stato premiato è Ermal Meta a quanto pare ( anche se i dati nel dettaglio arriveranno tra qualche ora). Il cantante, primo in classifica nella sua serata, grazie alla demoscopica e primo in classifica anche per l’orchestra, arriva al terzo posto. Ottima risalita anche per Colapesce e Dimartino che a dire il vero, prima che questo Sanremo iniziasse, erano persino dati per favoriti alla vittoria finale. Impossibile non sottolineare la posizione di Irama, quinto senza mai essere salito sul palco di Sanremo 2021. Viene da chiedersi come sarebbe stato questo suo Sanremo se avesse avuto modo di cantare live. La prima donna in classifica è Annalisa che conquista il settimo posto.

Per quanto riguarda la parte bassa della classifica non ci meraviglia affatto l’ultimo posto di Random, non ci stupisce la posizione molto bassa di Renga ed era logico pensare di vedere anche negli ultimi posti Bugo e Renga. Chi si aspettava un destino simile per Orietta Berti si sbagliava alla grande: con il suo brano d’amore, la cantante ha trionfato, piazzandosi, in questo Sanremo 2021 dei giovani, nella top ten.

Sanremo 2021 la classifica generale dopo le 5 serate: tutti i posti

1 – Maneskin

2 – Fedez e Francesca Michielin

3 – Ermal Meta

4 – Colapesce Dimartino

5 – Irama

6 – Willy Peyote

7 – Annalisa

8 – Madame

9 – Orietta Berti

10 – Arisa

11 – La Rappresentante di Lista

12 – Extraliscio ft. Davide Toffolo

13 – Lo Stato Sociale

14 – Noemi

15 – Malika Ayane

16 – Fulminacci

17 – Max Gazzè

18 – Fasma

19 – Gaia

20 – Coma_cose

21 – Ghemon

22 – Francesco Renga

23 – Giò Evan

24 – Bugo

25 – Aiello

26 – Random

Qui tutti i premi assegnati nel corso della serata finale