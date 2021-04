Laura Pausini in volo per Los Angeles, un viaggio importante senza la figlia

Continuano le emozioni per Laura Pausini ma c’è anche un gran dispiacere per lei: per la prima volta la figlia resta a casa. Il primo viaggio importante senza Paola per Laura Pausini e Paolo Carta ma la piccola è riuscita a sorprendere la mamma trovando le parole giuste per farli partire sereni. La cantante candidata al premio Oscar per la migliore canzone originale Io Sì canterà il 25 aprile in uno show che introdurrà la notte più famosa di Hollywood. Dopo la vittoria del Golden Globe e la nomination agli Oscar la cantante romagnola vivrà l’emozione di una esibizione indimenticabile. Un altro regalo per i suoi fan, per gli italiani. La colonna sonora del film La vita davanti a sé sarà insieme agli altri candidati all’Oscar nello show di 90 minuti che precederà le attese premiazioni.

IL MESSAGGIO DI LAURA PAUSINI PER LA SUA PICCOLA PAOLA

“Questo viaggio purtroppo non lo possiamo vivere con la nostra Paola. Viaggiare con bambini in America è praticamente impossibile a causa delle restrizioni – ha scritto la Pausini sui social mostrando una foto con la sua bambina – Non è stato facile ma ancora una volta è stata lei da vera stella di casa e a trovare le parole per farci partire sereni“.

Dolcissima e saggia la piccola di casa: “Preferisco rimanere a casa perché posso andare a scuola, posso vedere i miei amici e stare coi nonni. Partire con voi mi obbligherebbe a stare in casa per 10 giorni, preferisco guardarvi in tv e fare il tifo per voi con Lila!“ La partenza non è stata comunque facile per me, avrei desiderato averla con me in un momento così importante. Ma ogni giorno imparo da lei, la sua allegria e la sua forza mi fanno capire che si, sono una mamma tanto fortunata!”.