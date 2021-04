Laura Pausini ricevuta al Quirinale dopo la notte degli Oscar (Foto)

Laura Pausini non ha vinto l’Oscar ma dopo la nomination per la canzone “Io sì”, colonna sonora del film di Edoardo Ponti, “La vita davanti a sé”, ha avuto l’onore di essere ricevuta al Quirinale. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha voluto incontrare Laura Pausini e ovviamente orgogliosa la cantante ha postato le foto, la sua emozione. Un’accoglienza da vincitrice per lei che ha sperato tanto nella vittoria ma già arrivare a Los Angeles tra le star è stato un traguardo che sognava, un desiderio forse mai confidato che però si è realizzato. “E’ un vero piacere vederla, le faccio i complimenti. È stata un’emozione straordinaria la notte degli Oscar. La nomination è già un traguardo, il vero traguardo è quello” le parole con cui Mattarella ha accolto la Pausini.

LAURA PAUSINI INCONTRO IL PRESIDENTE SERGIO MATTARELLA

La risposta della cantante è piena di emozione: “Fare arrivare nei paesi più sconosciuti del mondo una canzone in italiano mi era impossibile in una serata sola. Sono stata molto onorata. Ho ricevuto tanto affetto dall’Italia, sono ancora emozionata”.

Poi sul suo profilo social le foto dell’incontro, il grazie a tutti per l’avventura a Hollywood: “Ho avuto l’onore di essere invitata al Quirinale dal Presidente Sergio Mattarella. Grazie Presidente è stato un grande privilegio poterLa incontrare! Grazie Italia per essere stata con me anche in questa avventura pazzesca a Hollywood e grazie di avermi fatto sentire tutto l’affetto, anche a migliaia di chilometri di distanza: sono da sempre fiera di rappresentare l’Italia nel mondo e questa occasione di riconoscimento istituzionale mi riempie di orgoglio”.