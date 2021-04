Niente Oscar per Laura Pausini ma un look vincente

Tutta Italia ci ha sperato fino in fondo ma purtroppo non è arrivato il tanto sognato Oscar per la nostra Laura Pausini. La cantante era candidata nella categoria per la miglior canzone originale con il brano Io sì/Seen, proprio la stessa canzone con cui ha portato a casa il Golden Globe. Il singolo è la colonna sonora de La vita davanti a sé, il film di Edoardo Ponti. Laura è volata a Los Angeles dove si è esibita sul palco e ha anche sfilato sul red carpet. Niente statuetta per l’artista che però convince tutti con talento, eleganza e look e riempie l’Italia di orgoglio.

Il look di Laura Pausini agli Oscar 2021: cosa ha indossato la cantante italiana sul Red Carpet

A proposito di look, Laura Pausini ha indossato un outfit fantastico sfilando sul red carpet degli Oscar con un total black molto fine ed elegante. L’abito scelto dalla cantante di Io sì (Seen) è un Haute Couture di Valentino realizzato in seta e doppia lana. Le sarte del brand hanno impiegato cinquecento ore per realizzare questo vestito appositamente per Laura e il risultato è meraviglioso, le calza a pennello donando personalità e grande femminilità alla nota artista italiana. Entrando più nel dettaglio, la Pausini ha indossato un abito lungo nero con gonna molto ampia e maniche lunghe con scollo. Per quanto riguarda invece i gioielli, Laura ha puntato tutto sul marchio Bulgari sfoggiando anche degli orecchini dai toni verdi con carati. A completare: capelli lisci, smalto nero e un trucco molto semplice e morbido.

Laura Pausini convince tutti agli Oscar, non vince la statuetta ma i social sono pazzi della cantautrice italiana

E’ vero, Laura Pausini non avrà vinto l’Oscar ma questo è davvero un anno molto speciale per lei. Dopo il Golden Globe, infatti, l’esperienza a Los Angeles si aggiunge ai gradini della sua invidiabile carriera e porta felicità e orgoglio tra i fan ma anche per chi ha sperato con tutto il cuore nella sua vittoria. Sui social network, gli utenti hanno seguito fino a notte inoltrata la cerimonia facendo il tifo per lei. Sicuramente Laura ha vinto lo stesso.