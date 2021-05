Anna Tatangelo annuncia l’uscita di Annazero, il nuovo album in arrivo il 28 maggio. Abbiamo già ascoltato Guapo e Serenata, abbiamo già apprezzato la sua trasformazione che nasce anche dalla collaborazione con Achille Lauro. E’ grazie all’incontro tra i due artisti che quasi per gioco è nata una nuova Anna Tatangelo che non ha paura di osare. Dal nuovo arrangiamento di una delle sue canzoni di maggiore successo, Ragazza di periferia, alla scoperta del suo nuovo mondo. E’ un cambiamento totale per la Tatangelo, non solo a livello musicale. Non nega niente del passato, rifarebbe tutto, anche in amore.

ANNA TATANGELO DA NOI A RUOTA LIBERA PARLA DI GIGI D’ALESSIO

Ospite di Francesca Fialdini nello studio di Da noi a ruota libera ha parlato del suo passato, della storia d’amore finita con Gigi D’Alessio. Per la seconda volta ha raccontato della sua vita con pochi filtri. Non ha rimpianti, anzi rifarebbe tutto ed è questa la sua forza anche se ammette che un po’ della sua vita privata ha messo in discussione la sua parte artistica. Non condanna niente e nessuno ed è davvero pronta per un nuovo inizio, anche se è un percorso che abbiamo già seguito. Adesso sta per tirare fuori tutto con Annazero.

“Anzi, se tornassi indietro farei tutto quello che ho fatto, con le persone con cui le ho fatte, altrimenti non avrei mio figlio” ed è sempre e ancora suo figlio Andrea la sua forza.

Ha già confidato perché è finita con Gigi D’Alessio e in che rapporti sono adesso. Altro lo dirà in musica, pronta a confrontarsi con altri linguaggi, di certo diversi dalla Anna Tatangelo prima versione, quella della Ragazza di periferia che la portò al podio di Sanremo.

Proseguono le collaborazioni con altri artisti e se già l’abbiamo ascoltata con Geolier e Gemitaiz scopriamo dal suo profilo le altre.