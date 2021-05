Laura Pausini che sorpresa per il compleanno: una giornata da ricordare (Foto)

Sono foto bellissime quelle del compleanno di Laura Pausini ma più di tutto è stata la sorpresa che la cantante ha ricevuto a rendere la giornata speciale. 47 anni per la Pausini e una festa con pochissime persone ma sono le più importanti della sua vita. E’ sui social che Laura ha raccontato tutto condividendo gli scatti del suo compleanno. Sembra una bimba felice e lo è perché la sorpresa meravigliosa che ha ricevuto sono i suoi genitori. La famiglia è il sogno che ha realizzato, con Paola e Paolo il desiderio si è avverato ma per lei sono arrivati anche Gianna e Fabrizio, mamma e papà. L’allestimento per il party come sempre è un vero spettacolo e anche la torta è deliziosa.

LA FESTA DI COMPLEANNO DI LAURA PAUSINI

La sorpresa è riuscita, i suoi genitori sono riusciti a non farle sospettare l’arrivo e così Laura Pausini ha potuto festeggiare il suo anno straordinario. Non ha vinto tutto ma ci è andata vicina e può essere soddisfatta della vittoria del Golden Globe, della nomination all’Oscar e di tutto l’affetto che continua a ricevere dal suo pubblico.

“Oggi ho ricevuto una sorpresa meravigliosa – ha scritto su Instagram – I miei genitori sono venuti a festeggiarmi e come vedete ero felice come una bambina. E’ stata una giornata da ricordare” ha mostrato le foto e le risate, la gioia di averli tutti accanto.

La piccola Paola ha già 8 anni, anche per i suoi compleanni la sua mamma organizza party deliziosi. I palloncini e i fiori non mancano mai e l’azzurro e l’oro della torta di Laura è da copiare. Ha poi ringraziato tutti per i messaggi di auguri e per i regali. Si è emozionata più volte in queste ultime settimane e con la festa del suo compleanno ha potuto racchiudere tutto in un unico grazie.