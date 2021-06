L’estate più calda il nuovo singolo di Pierapolo Pretelli per l’estate 2021

Una stagione d’oro per Pierpaolo Pretelli che si gode la sua Giulia Salemi, l’amore trovato nella casa del Grande Fratello VIP 5 ma anche tante soddisfazioni lavorative. Mentre è tutta da confermare la possibilità di entrare a far parte del cast della prossima edizione di Tale e quale show, l’ex gieffino si prepara al ritorno come cantante e lo fa con una canzone che potrebbe tenerci compagnia per tutta l’estate. Dopo il successo dell’emozionante esperienza al Grande Fratello Vip esce il nuovo lavoro discografico di Pierpaolo Pretelli. Il singolo “L’estate più calda” (MNcomm / Warner Music), scritto a 4 mani con Shade e prodotto da Jaro, sarà disponibile in radio, sulle piattaforme streaming e in digital download da venerdì 18 giugno.

Il brano è un travolgente uptempo dalle influenze latine e reggaeton che promette di accendere la nuova stagione e di farci ballare con il suo ritmo trascinante e sensuale. Di nuovi tormentoni per l’estate 2021 in questi giorni ne sono stati lanciati parecchi, il brano del Pretelli farà davvero ballare tutti?

Pierpaolo Pretelli canta la sua L’estate più calda

«Coltivo da sempre la mia passione per la musica – racconta Pierpaolo – e finalmente comincio realizzare uno dei sogni più grandi: quello di dar vita ad un mio progetto discografico. La passione per le sonorità latine ha ispirato questo primo singolo, che ho scritto insieme a Shade, un amico che stimo. Questa canzone vorrei che ci riportasse a fare quelle cose più semplici, che fino a poco fa erano la normalità: alzare il volume, farci ballare e divertire. Vicini.» Ecco forse è un po’ presto per immaginare questo scenario ma sulle spiagge ci si potrà comunque divertire e si potrà ballare lo stesso, per il momento, alla giusta distanza.

Felice il Pretelli ha commentato la notizia anche sui social, insieme a Giulia Salemi felicissima. Manca poco al 18 giugno e non resta che incrociare le dita!