Tutti i tormentoni dell’estate 2021: la sfida è aperta

L’estate è ufficialmente arrivata e, come ogni estate che si rispetti, sono arrivati pure i nuovi tormentoni musicali. I cantanti si stanno scatenando e pare proprio che in questi mesi balleremo su diverse note! La sfida dei tormentoni dell’estate 2021 è ufficialmente aperta. Da Elettra Lamborghini a Rocco Hunt con Ana Mena, fino all’immancabile Giusy Ferreri. E poi Gaia, Madame, Sangiovanni, i Boomdabash e collaborazioni veramente inaspettate. In questo articolo cercheremo di mettere insieme tutti i tormentoni dell’estate 2021.

Ecco tutti i tormentoni di questa estate 2021

Che cosa ascolteremo in questa estate 2021? E’ il caso di dirlo: di tutto.

Tra le hit della bella stagione troveremo: Ti raggiungerò di Fred De Palma, Magia di Alvaro Soler, Movimento Lento di Annalisa e Sorriso Grande di Alessandra Amoroso. Ma non mancheranno i tormentoni provenienti da Sanremo come Musica Leggerissima e Zitti e Buoni. Proprio in questo venerdì 4 di giugno sono uscite tante nuove canzoni che hanno grandi possibilità di vincere la sfida dell’estate. A partire da Pistolero di Elettra Lamborghini finendo con Che sogno incredibile di Emma feat Loredana Bertà. E la regina del rock la ritroveremo pure nel singolo insieme a Giordana Angi Tuttapposto, in radio già da un po’. Immancabili, a proposito, i concorrenti dei talent show. Super in voga gli ultimi cantanti di Amici di Maria De Filippi che ci terranno compagnia durante l’estate con brani da ballare. Su tutti: Malibu di Sangiovanni, 0 passi di Deddy, Las Vegas di Tancredi e Loca di Aka 7Even.

Tormentoni estate 2021, le collaborazioni più interessanti

Come ogni estate non mancano le collaborazioni tra artisti. Confermata l’amicizia artistica e nella vita tra Rocco Hunt e Ana Mena che hanno pubblicato Un bacio all’improvviso dopo il successo di Un passo dalla luna. Clementino e Nina Zilli ci terranno compagnia con Senorita, mentre Noemi e Carl Brave con Makumba. Gaia ha pubblica un brano dall’aria internazionale, visto che si canta in portoghese ed inglese, il titolo è Boca e la collaborazione è con Sean Paul. Giusy Ferreri invece punta tutto su Shimmy shimmy con i Re Mida.

La serie tormentoni 2021 è ancora molto lunga e tante altre canzoni ancora devono uscire. Cosa si attende di più? Sicuramente il trio improbabile che incuriosisce tutti: Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti con Mille. E poi i Boomdabash che quest’anno saranno senza la loro amica Alessandra Amoroso dopo le vittorie delle precedenti estati con Mambo Salentino e Karaoke.

Ecco l’elenco delle canzoni dell’estate 2021: