Meglio del cinema la nuova canzone di Fedez per Chiara Ferragni è fuori

Qualcosina Fedez l’aveva spoilerata ma del resto si sa, il rapper è il re degli indizi dati per caso nelle sue dirette o nei suoi video sui social. E’ un po’ la Mara Venier dei social, ecco! Ma da ieri a mezzanotte, non ci sono più spoiler da fare perchè la nuova canzone di Fedez è per tutti! È disponibile da oggi, venerdì 24 settembre, in radio e in digitale, “Meglio del cinema”, il nuovo singolo di Fedez. Il rapper ieri, a pochi minuti dall’uscita del suo nuovo lavoro, ha anche fatto una diretta con i follower per parlare di questo brano che racconta una piccola fetta della sua vita. Il brano è stato dedicato a Chiara, scritto per lei, come abbiamo visto anche in occasione del terzo anniversario di matrimonio. Venti giorni fa Fedez aveva fatto ascoltare il brano per la prima volta a sua moglie, regalandole la canzone. Un dono più che speciale per questo anniversario di matrimonio che la coppia festeggia con Leone ma anche con Vittoria.

Meglio del cinema arriva in radio e in digitale: disponibile da oggi

“Meglio del cinema”, canzone scritta da Fedez per la moglie Chiara Ferragni, è stata presentata per la prima volta come dedica dell’artista alla sua compagna di vita in occasione del loro terzo anniversario di matrimonio, nella cornice unica e suggestiva del lago di Como, accompagnato dal pianista e compositore Alessandro Martire a bordo della piattaforma galleggiante che lui stesso ha ideato per la performance “Floating Moving Concert” alle ultime luci di un tramonto estivo.

La cover e gli altri artwork già svelati da Federico sui social sono stati realizzati da Sean Longmore, graphic designer di Manchester noto per il suo stile retrò che prende ispirazione dalle vecchie locandine dei grandi classici del cinema.

Con “Meglio del cinema”, Fedez, artista multiplatino, torna a cantare da solista, dopo il successo delle collaborazioni con Francesca Michielin in “Chiamami per nome”, certificato doppio disco di platino, e con Achille Lauro e Orietta Berti in “Mille”, una delle canzoni più amate dell’estate, certificata quadruplo disco di platino.