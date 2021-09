Fedez regala una canzone a Chiara Ferragni per il terzo anniversario di matrimonio (VIDEO)

Lo avevamo lasciati a litigare sulla barca con i paparazzi appostati, li ritroviamo a festeggiare il terzo anniversario di matrimonio più innamorati che mai! I Ferragnez colpiscono ancora e per celebrare questa data così importante, ancora una volta Fedez ha scelto la musica per stupire la sua Chiara Ferragni. Le ha scritto una canzone, le ha fatto una dedicata unica e speciale ma non solo! Chiara è stata portata in barca sul Lago di Como dove ad attenderla c’era Fedez su una piattaforma galleggiante. Per la Ferragni un concerto privato con la nuova canzone che suo marito le ha scritto e dedicato per questa occasione speciale. E’ stata Chiara a mostrare sui social quello che è successo: “Stasera, per celebrare il nostro terzo anniversario, mi ha portata su una piattaforma sul lago di Como e cantato una sua nuova canzone scritta per me ! Ti amo Fedez. Tonight, to celebrate our third wedding anniversary, he brought me on a platform in the middle of lake Como and sang me his new song for me .”

Tanti i commenti di approvazione ma ovviamente, come succede sempre, anche tante le critiche per chi pensa che sia l’ennesima trovata di marketing del rapper…

Fedez scrive una canzone a Chiara Ferragni per il terzo anniversario di matrimonio

Non possiamo che mostrarvi il video di questo momento romantico in modo che possiate decidere se il regalo di Fedez per la sua Chiara vi piace oppure no! “Litigare con te è meglio del cinema” recita una strofa della canzone che Fedez ha scritto a Chiara…Un po’ come del resto si era intuito nei tanti articoli che oggi commentavano le foto pubblicare sulla rivista Chi.

https://www.instagram.com/reel/CTSjYllovWi/?utm_source=ig_web_copy_link

Dopo la dedica al largo del Lago di Como è ovviamente arrivata anche una cenetta romantica per la coppia che si gode qualche ora lontano dalla vita frenetica tra lavoro e impegni! Non possiamo che fare i nostri auguri per questo nuovo traguardo tagliato!